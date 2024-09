Nuntă mare la Monte Carlo, cu sute de invitați aduși cu mai multe avioane de la București.

Fiul ”făuritor” de blocuri și aleasa lui au avut petrecerea de vis, unde Delia și alți celebri interpreți au asigurat o superbă coloană sonoră. Doar că nu totul mersese strună. Chiar în timpul cununiei religioase, pe balconul hotelului, mirelui i s-a făcut rău și a leșinat! Fix în fața preotului. Potrivit cancan.ro, martorii au rămas muți și se jură că miresica nu a schițat niciun gest. Ușor bizar. Mirele s-a ridicat, nunta avea să continue. Un incident dat uitării, de vreme ce…

Viață minunată de cuplu, dar a apărut Cristian ICH

Viața de cuplu a celor doi a curs minunat. Bianca a adus pe lume un copilaș drăgălaș, fericirea familiei, însă lumea de basm avea să se năruie în câteva luni. Atunci când în viața lor a apărut Cristina ICH, nora lui Victor Pițurcă, fostul antrenor al ”naționalei” de fotbal.

Bianca se intersecta cu lumea modei, îi plăcea, ba și-a deschis și o afacere în domeniu, devenită, apoi, principala ocupație a ei. Și, în acest context, a întâlnit-o pe cunoscuta influenceriță Cristina ICH, care, imediat, a început să-i promoveze creațiile pe rețelele de socializare, în urma unor ședințe foto.

Colaborarea lor s-a intensificat, așa că Bianca a contractat-o pe Cristina ICH. Mai mult, cele două au devenit de nedespărțit. Numai că apropiere a fost și între Cristinica și soțul Biancăi! Așa s-a întâmplat toată nenorocirea.

O fază celebră, despre care s-a discutat mult în lumea bună din București, a avut loc pe 18 iulie 2023, de ziua Biancăi. Soțul i-a organizat acesteia o petrecere fastuoasă, la Guérite, în sudul Franței, lângă Cannes, iar ICH a fost și ea invitată. Acolo, la un moment dat, Cristina s-a ridicat de la masă, sufocată de delicatesuri și băuturi extrem de scumpe, a sărit în apa Mediteranei, îmbrăcată într-o rochie străvezie, iar când a ieșit a oferit un tablou uluitor, cvasi-cinematografic. Rochia udă s-a mulat milimetric pe ea, trădându-i goliciunea în toată splendoarea. Căci ICH nu avea lenjerie sau, cel puțin, așa susțin martorii oculari!

Legenda de oraș spune că atunci i s-au aprins călcâiele tare de tot băiatului lui Don Pepe. Și că, în orele următoare, acesta a și fost surprins ținând-o în brațe pe Cristina, pe barca familiei pe care stateau, pe marea Mediterană, în sudul Franței.

Sejurul s-a terminat prost la acel moment, fiindcă familia lui Don Pepe a ”împachetat-o” pe ICH și a trimis-o în țară, deranjată că aceasta se dădea în spectacol și, în plus, filma tot pentru a ridica clipurile pe InstaStory. Plus multe figuri de divă închipuită, plus o atitudine care nu cadra.

Bianca s-a prins că e ”tradusă” și a urmat divorțul și partajul

Lucru sesizat, în cele din urmă, de Bianca, astfel că și-a întrebat soțul, fără ocolișuri, dacă poate vorbi de o relație paralelă. El a negat luni în șir, dar căsnicia o luase, deja, razna. Și inevitabilul s-a produs: celebrul constructor i-a cerut soțioarei lui dragi să se despartă, așa că ea a fost nevoită să se mute de acasă.

Nu înainte ca Bianca să-i spună că ar fi pus detectivi pe urmele lui și că ar fi aflat de infidelitățile la capătul cărora se găsește ICH. El a recunoscut, ea însă mințindu-l, neexistând niciun detectiv, dar i-a funcționat capcana.



La scurt timp, băiatul lui Don Pepe și soția au făcut și ”partajul”, care nu prea a avantajat-o pe Bianca, dar s-a ales, totuși, cu un superb Ferrari, de culoare verde, și alte câteva chestii.

Într-o încercare disperată de a-l recupera, ea a căutat să poarte o discuție de împăcare cu milionarul junior și chiar s-a oferit să-l ierte, dar n-a mai fost chip. ICH reușise să-i spargă familia.