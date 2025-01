Tânăra, cunoscută sub numele de Gucci, a declarat pe rețelele de socializare că este în siguranță și că a luat această decizie de bunăvoie. Totuși, familia este în alertă și a solicitat ajutorul autorităților pentru a o aduce înapoi acasă.

Tatăl minorei, Miraj Tzunami, și soția acestuia spun că fiica lor este sechestrată și obligată să facă live-uri pe rețelele de socializare în care anunță că este bine.

Mesajul adolescentei: „Nu sunt sechestrată, sunt bine”

Gucci a făcut o serie de declarații pe TikTok, în care a explicat că decizia de a pleca a fost una voluntară. Ea a precizat că se află într-o relație cu un băiat și că familia ei nu ar trebui să fie îngrijorată.

„Las și eu asta aici. Fac și eu live-ul acesta pentru tata, pentru familia mea. Care crede că sunt sechestrată, că am plecat, că m-a luat cineva. Nu m-a luat nimeni. Sunt bine. Îl iubesc pe acest băiat. Sunt bine. Gata. Gata. Mergem. Revenim la subiect. Nu m-a luat nimeni, forțat. Am plecat eu de bunăvoie, ne iubim amândoi. Tată, nu mai crede și tu că sunt sechestrată, nu mai amenința lumea degeaba. Sunt bine, sunt sănătoasă. Nu mai suna lumea și amenința, că nu e frumos. Și să știi că n-am furat bani de acasă, n-am luat absolut nimic, am plecat așa cum sunt. Și noi ne iubim amândoi. Și cam atât am vrut să zic. Nu sunt sechestrată, sunt bine și…Nu sunt sechestrată, sunt bine. Eu cu acest băiat ne-am luat de bună voie, amândoi am plecat. Nu m-a obligat nimeni să plec”, a transmis nepoata lui Tzancă pe TikTok.

Familia este îngrijorată și cere ajutorul autorităților

Tatăl adolescentei, Miraj Tzunami, este extrem de alarmat și a transmis un apel public prin care solicită ajutor pentru a-și recupera fiica. Acesta a declarat că, în cazul în care fata a fost influențată sau obligată să plece, cei responsabili vor fi trași la răspundere.

„Puteți să vorbiți acolo, să vă înțelegeți bine. De un singur fir dacă v-ați atins de fata mea de 14 ani, un singur fir de-al ei, un singur fir să înțeleagă toată lumea, dacă v-ați atins de ea, să n-am parte de măicuța mea de nu vă dau mandate până vă satur din toate punctele de vedere, special să înțeleagă familia lui Herculea, lui Somerda, cu băiatul tău care a fugărit-o pe fata mea de 14 ani. Că are 14 ani fata mea. Ne-am săturat de prostii de astea. Să moară copiii mei, când e vorba de fata mea și de copiii mei, dacă nu devin dinozaur. Poate că nu mă transform original în dinozaur, dar sunt mai rău ca un dinozaur. E vorba de copilul meu, oameni buni. E vorba de fata mea. A plecat deja.

A plecat deja Poliția pe urmele voastre ca să înțeleagă toată lumea că oricum tu la mâna mea veniți. În ce sens veniți la mâna mea? Vă duceți acolo la pușcărie unde vă e locul și unul, doi, trei la mână? Să moară toată familia mea și copiii mei să moară. Să n-am parte de familia mea. Mă scuzați că vorbesc puțin emoționat”, a spus tatăl fetei, Miraj Tsunami în mediul online.

Apelul public al lui Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu, unchiul adolescentei, a intervenit la rândul său, făcând un apel către nepoata sa ca să revină acasă pentru a discuta situația. El a subliniat că familia este dispusă să înțeleagă motivele care au dus la această decizie, dar dorește ca totul să fie rezolvat într-un mod responsabil.

„Gucci, știi că ai 14 ani și că n-ai voie să faci ce vrei tu până la vârsta de 18 ani. Așa că spunem cu frumosul, ca să nu se ajungă mai departe și să nu fii luată cu Poliția și după aceea să te sechestrăm noi. Să nu mai vezi ziua cu anii. Vino frumos acasă, stăm de vorbă, vorbești cu noi, ce vrei să faci, că nu suntem din junglă, stăm de vorbă, vedem și noi ce s-a întâmplat între tine și băiatul ăsta.

După care luăm o decizie împreună. Am văzut că ai făcut live-ul care l-ai făcut, am văzut ce ai vorbit. Se schimbă puțin situația, dacă e așa cum spui tu. Dacă nu te-a luat nimeni cu japca și nu te-a sechestrat și poate n-ai fost pusă cu japca de cineva, că tu ai 14 ani, vino cu frumosul, ca să nu mai intervină și altă lume, să nu mai… Vino să vorbim așa cum trebuie, să stăm de vorbă cu toții și să alegem împreună ce e de făcut. Că dacă e vorba că tu chiar vrei să te măriți și ai avut o discuție cu băiatul ăsta, noi nu avem de unde să știm dacă e adevărat că ai plecat de bunăvoie”, a transmis și unchiul lui Gucci, Tzancă Uraganu.

Poliția a fost deja sesizată și a demarat căutările pentru a localiza adolescenta și a verifica dacă aceasta se află într-adevăr în siguranță. Comunitatea online a reacționat puternic la acest caz, exprimându-și sprijinul pentru familie, dar și criticând influențele negative la care pot fi expuși adolescenții pe rețelele de socializare.