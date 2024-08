Ce a declarat Mihai Albu

Designerul a fost diagnosticat cu cancer în primăvara anului 2024, iar vestea a fost un șoc pentru toată lumea. Cu toate acestea, Mihai Albu a afirmat că se simte bine și că ultimele rezultate ale analizelor sunt încurajatoare.

„Sunt bine. Acum o lună am făcut o analiză care arată foarte bine și sunt foarte încântat. Este o analiză care intră în rutina celor cu boala asta. Se face această analiză o dată la trei luni. (...) Arată un nivel care dacă este crescut trebuie început un tratament, probabil oncologic sau orice alt tratament. Eu sunt bine, sunt încântat, sunt în concediu. Am revenit la atelier, primesc clientele, totul merge bine. Acum mi-am permis și zece zile de concediu. Sunt încântat și că acum o am alături pe partenera mea. În momentul în care ajung la atelier și intru în rutina zilnică, de a vorbi cu clientele mele, de a desena, de a concepe tot felul de proiecte, mă ține ancorat. Dintotdeauna acesta a fost un hobby pentru mine”, a declarat designerul în cadrul emisiunii televizate.

Mihai Albu, vacanță cu fiica și iubita

Mihai Albu va avea parte de o scurtă vacanță de zece zile, pe care o petrece alături de partenera sa și fiica lor.

„Mă simt foarte bine în mediul meu acela de creație. Chiar vă spuneam, acum câteva zile am fost plecat împreună cu iubita mea, dar și cu fetița mea, trei zile în Moldova. A fost foarte frumos și le-am avut alături de mine pe cele mai importante femei din viața mea. A fost superb. Acum o să mai plecăm la mare și să mai vedem unde. 10 zile de relaxare. A fost și suferință, multă muncă. În sfârșit, e o perioadă bine meritată. În septembrie va trebui să mai repet acea analiză care am speranța că va ieși tot în cote normale. (...) Mă și las pe mâna specialiștilor, cumva să mi se spună ce am de făcut, cum trebuie făcut, dar am și o gândire pozitivă și mă încred și în forțele mele, dar și a celor din jurul meu”, a mai spus celebrul designer.

Designerul subliniază importanța menținerii unei atitudini pozitive și a respectării recomandărilor medicilor.

Cu toate că boala sa necesită monitorizare constantă, Mihai Albu pare să își găsească echilibrul între tratamente și activitățile care îi aduc împlinire. El continuă să abordeze provocările cu optimism și determinare, având alături sprijinul familiei și al echipei sale.