Anca Țurcașiu este bunică

Acum doi ani, fiul Ancăi, Radu, și aleasa inimii lui, Andreea, și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă, marcând începutul unei noi etape în viața lor. În prezent, tânăra familie s-a mărit prin nașterea fetiței lor.

Prin intermediul rețelelor de socializare, unde este foarte activă, Anca Țurcașiu a împărtășit vestea minunată cu admiratorii săi. Actrița a postat un videoclip emoționant pe Instagram, unde a mărturisit: „Acesta este un anunț oficial! De azi noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ.”

Anca a dezvăluit cu bucurie și numele ales pentru nepoțica ei: „A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți.”

Anca Țurcașiu vrea să plece din România

Pe lângă fericirea adusă de noul membru al familiei, Anca Țurcașiu a vorbit și despre planurile sale de viitor. Într-un interviu acordat în cadrul unui post TV, vedeta a menționat dorința de a se muta în Thailanda pe perioada iernii.

„În Thailanda am stat o lună și mi-aș dori să-mi petrec restul vieții, toate iernile, într-un loc cu soare, ceea ce voi face! Mă gândesc să mă mut pentru perioada iernii. Aș sta un an în Filipine, unde m-am simțit foarte bine și am avut cea mai bună energie. Asia e viața noastră! În Asia este paradis!”, a mărturisit ea.

Pentru Anca Țurcașiu, această perioadă este marcată de evenimente fericite și planuri ambițioase. Nașterea micuței Zoe a adus o bucurie imensă în familia sa, iar dorința de a petrece iernile în Asia adaugă un strop de aventură în viața vedetei.