Vedeta a divorțat în urmă cu trei ani, după un mariaj cu medicul Cristian Georgescu, care a durat mai bine de două decenii. Anca Țurcașiu a dezvăluit cum se simte după acest episod trist din viața ei și a oferit și câteva sfaturi.





Vedeta a mai povestit că după divorț viața ei s-a schimbat radical și că acum simte că a devenit o altă persoană.





"N-am avut grijă de mine. Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 de ani. Am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, este singurul meu regret. (...) Să strigi după ajutor este foarte important", a declarat Anca Țurcașiu, potrivit Realitatea Plus.





Artista Țurcașiu a mai dezvăluit că în prezent are mult mai multă grijă la alimentație. Pe lângă asta, ea spune că s-a apropiat mai mult de credință în ultimul timp și că a învățat să trateze problemele cu calm.