O apariție de nerecunoscut

În imaginile care au devenit rapid virale, Schwarzenegger a fost văzut purtând un pulover cu motive festive și un palton, completându-și look-ul cu părul și barba albă. Schimbarea l-a transformat radical, iar un utilizator de pe platforma X (fosta Twitter) a glumit: „Parcă a îmbătrânit 200 de ani în doar două luni!”. Actorul, în vârstă de 77 de ani, a atras privirile trecătorilor, fiind însoțit de cinci bodyguarzi pe străzile aglomerate ale metropolei.

Deși au existat speculații cu privire la schimbarea sa, explicația este una simplă: Arnold filmează pentru o nouă comedie de Crăciun, intitulată „The Bag Man”. Regizat de Adam Shankman, filmul îl are în prim-plan pe Schwarzenegger în rolul lui Moș Crăciun, marcând o revenire a actorului la acest gen, după succesul comediei „Jingle All The Way” din 1996. În acest proiect, el joacă alături de Alan Ritchson, cunoscut din serialul „Reacher”.

Actorul s-a declarat încântat de acest rol neconvențional și a împărtășit bucuria filmărilor cu fanii săi:

„Moș Crăciun vine în oraș! Este o plăcere să filmez The Bag Man alături de @alanritchson,” a spus Arnold. El a adăugat că regizorul Adam Shankman este „unul dintre cei mai amuzanți și talentați oameni cu care am lucrat vreodată.”

Arnold Schwarzenegger joacă într-o comedie de Crăciun / Sursa foto - Presa străină

Reacții amestecate din partea fanilor

Transformarea sa a fost întâmpinată cu reacții variate pe rețelele de socializare. Unii fani s-au arătat încântați de noul proiect și curajul actorului de a-și asuma roluri diverse, în timp ce alții au fost critici la adresa aspectului său, numindu-l „bătrân” sau „decrepit”.

În ciuda acestor comentarii, Schwarzenegger și-a păstrat optimismul și umorul caracteristic: „Mă simt puternic ca un taur,” a declarat el, adăugând că experiența de a filma în New York este una specială. „New York City este incredibil. Nu pot să aștept să împărtășesc această poveste de Crăciun cu voi toți.”

Arnold Schwarzenegger joacă într-o comedie intitulată „The Bag Man” / Sursa foto - Presa străină

Rolul din The Bag Man reprezintă o schimbare de registru pentru Schwarzenegger, care a devenit faimos datorită rolurilor din filme de acțiune precum seria „Terminator”. Această comedie promite să dezvăluie o latură mai jovială și mai relaxată a actorului, demonstrând că este dispus să își extindă orizonturile artistice.

Fanii îl vor putea vedea pe Arnold Schwarzenegger în această nouă ipostază de Moș Crăciun modern și nonconformist în viitorul film, care se anunță o comedie de Crăciun memorabilă.