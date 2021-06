Artistul care va deschide seria evenimentelor Sound of Bucharest anuale revine în faţa publicului din Capitală după şapte ani şi pregăteşte cel mai mare şi spectaculos solo show din Europa.

În fiecare an, un alt artist internaţional celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.

„A trecut prea mult timp de când am stat departe de scenă, peste 18 luni fără să mă bucur de energia fanilor. Am o conexiune specială cu oamenii din România, ne leagă pasiunea pentru muzica pe care o iubim. Este ceva unic încât aş putea scrie o carte. Sunt încântat să mă întorc în Bucureşti după 7 ani, la Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, în Piaţa Constituţiei, un loc iconic, în care au performat atât de mulţi artişti mari, precum Roger Waters şi Bon Jovi. Va fi un weekend special, care va celebra întoarcerea noastră la viaţă, pregătesc un set unic şi deja lucrez cu câţiva artişti pe care îmi doresc să-i aduc în România. Aşa că este un vis devenit realitate, sunt foarte, foarte fericit”, a spus Armin van Buuren.

Sound of Bucharest este cel de-al doilea mare eveniment anunţat în România de ALDA, după SAGA Festival, care va avea loc pe 10, 11 şi 12 septembrie, în Parcul Izvor din Bucureşti.