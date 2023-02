Valentine’s Day, cunoscută ca Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită pe data de 14 februarie și este ziua în care cuplurile își declară afecțiunea și recunoștința și își dăruiesc cadouri deosebite.

Dragobetele este sărbătorit de români pe 24 februarie, însă în unele regiuni ale țării această sărbătoare este celebrată la zile diferite. Aceasta are origini străvechi. Se spune că încă din Evul mediu, această zi era sărbătorită, sub diferite nume ca Bragobete, Rogobete etc.

Idei de cadouri pe care le poți oferi în luna iubirii

1. Aranjamente deosebite din flori de săpun

Florile de săpun reprezintă un cadou unic ce impresionează prin cromatica vibrantă, formele inedite și parfumul delicat și dulce. Detaliile acestor flori de săpun sunt deosebite, fiecare prezentând o unicitate pe fondul texturii, nuanței sau miresmei încântătoare.

Prin intermediul acestui aranjament decorativ vei reuși să îți exprimi cele mai profunde note ale sentimentelor pe care le simți pentru persoana dragă.

2. Set căni pentru îndrăgostiți

Un cadou interesant este setul de căni special create pentru cupluri. Regăsite în diferite forme, cu elemente decorative, ele ce stârnesc zâmbetul și induc o stare de bine de fiecare dată. Unele seturi de cani conțin și mesaje speciale sau fotografii imprimate, ce reușesc să exprime gândurile profunde și sincere către persoana dragă.

