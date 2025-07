Cel puțin șase persoane au murit, iar alte șase sunt date dispărute, potrivit Centrului Național pentru Reducerea și Gestionarea Riscului de Dezastre. Printre dispăruți se află o femeie în vârstă și un șofer care au fost surprinși de viituri în timp ce încercau să traverseze un pod din orașul Caloocan. Autoturismul lor a fost descoperit ulterior, avariat, cu un geam spart, dar fără urme ale celor doi pasageri. Căutările sunt în curs, a confirmat John Paul Nietes, reprezentant al centrului local de urgență.

Zonele cele mai afectate de inundații includ orașele Quezon City, Caloocan și Marikina, unde autoritățile au evacuat preventiv locuitorii din zonele joase și cele de pe malurile râurilor. Doar în Marikina, peste 23.000 de oameni au fost mutați din locuințele lor în școli, săli de sport și adăposturi improvizate.

Autoritățile au suspendat cursurile în școli și au închis birourile guvernamentale în capitală și în provinciile învecinate, în încercarea de a reduce riscurile pentru populație. Reprezentanții Serviciului Meteorologic Național au avertizat că ploile vor continua și în zilele următoare, existând riscul ca nivelul apelor să crească din nou.

Deși Filipinele se confruntă frecvent cu taifunuri, intensitatea precipitațiilor provocate de Wipha a pus la grea încercare infrastructura și serviciile de urgență. Oficialii locali fac apel la calm și cooperare, în timp ce echipele de salvare continuă intervențiile în teren.

