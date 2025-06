Guvernul regional a anunțat, printr-un comunicat oficial, că zeci de persoane aflate în zone de joasă altitudine au fost evacuate și salvate de echipele de intervenție, în timp ce se așteaptă ca ploile abundente să continue și în zilele următoare.

Ministrul-șef al Gujarat, Bhupendra Patel, a coordonat o evaluare amplă a măsurilor de urgență, pentru a preveni noi tragedii în contextul condițiilor meteorologice înrăutățite. Comisarul pentru gestionarea situațiilor de urgență, Alok Kumar Pandey, a confirmat oficial bilanțul victimelor și a subliniat gravitatea fenomenelor recente.

Ploile musonice, care afectează anual India în perioada iulie–septembrie, provoacă frecvent inundații, alunecări de teren și alte dezastre. Însă experții avertizează că aceste episoade devin tot mai violente și imprevizibile, pe fondul schimbărilor climatice globale.

În timp ce salvatorii continuă intervențiile în zonele afectate, autoritățile fac apel la populație să evite deplasările în regiunile cu risc ridicat și să urmeze indicațiile oficiale de siguranță.

