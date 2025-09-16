Campania „Restart Reciclare”

„ReStart reciclare – un nou început pentru mediu” este campania menită să aducă soluții concrete pentru un nou început al reciclării. În ciuda eforturilor susținute ale Garda Națională de Mediu, țintele atinse au scăzut sub 10%.

„Abordarea trebuie adaptată la nevoile vremii.

Garda Națională de Mediu, într-un apel în premieră, a cooptat atât mediul antreprenorial și reprezentanți din domeniu, cât și societatea civilă, pentru ca mesajul să fie tripartit.”, a declarat Andrei Rudolf Corlan, Comisar General.

Scopul este reducerea poluării și a risipei, dar și un mediu social responsabil.

„Consecințele negative: Garda de Mediu te amendează.

Finalul acestui demers va fi un document pe care ni-l asumăm să-l prezentăm doamnei ministru, pentru a pune bazele unor politici naționale performante.”, a completat oficialul.

O parte din banii din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă au fost pierduţi în urma renegocierilor cu Comisia Europeană, din cauza neîncrederii că mare parte dintre proiecte nu vor putea fi terminate.

„Am constatat că, deși împlinim 20 de ani de la semnarea Tratatului de Aderare, încă considerăm protecția mediului o obligație și nu o oportunitate.”, a încheiat Andrei Rudolf Corlan, Comisar General.