Numai 11,36% din deșeurile generate în Capitală sunt reciclate, departe de ținta de 50%. Mai mult, doar 15% din deșeurile care ajung la groapa de gunoi sunt tratate, departe de obiectivul de 100%, a scris Garda de Mediu pe pagina oficială de Facebook.

Comisarul general al GNM, Andrei Corlan, a declarat: „Bucureștiul pierde enorm în cursa reciclării, cu costuri financiare și de mediu care ajung să fie plătite tot de cetățeni. Aplicăm sancțiuni contravenționale, pentru că așa cere legea de gestionare a deșeurilor, dar devine limpede că avem nevoie de o soluție nouă și sistemică, dacă vrem să recuperăm decalajele în sectorul reciclării deșeurilor și economiei circulare.”

Indicatorii verificați în control

Controlul a vizat trei indicatori principali: procentul de atingere a țintei de reciclare, procentul de deșeuri netratate dar depozitate și procentul de deviere de la groapă. Aceste criterii au oferit o imagine clară asupra modului în care sectoarele Bucureștiului gestionează deșeurile generate.

Sancțiuni aplicate în sectoarele Capitalei

În urma controlului, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 430.000 lei, și 6 avertismente. Aceste măsuri reflectă gravitatea situației și efortul autorităților de a impune respectarea legislației.

Problema gestionării deșeurilor la nivel național

Gestionarea incorectă a deșeurilor nu afectează doar Bucureștiul, ci este o problemă la nivel național. Din datele colectate și gestionate de GNM, cantitatea de deșeuri reciclate a scăzut efectiv cu peste 3,5% față de anii anteriori. Rata de reciclare aferentă anului 2023 a coborât sub pragul de 10% la nivel național, conform concluziilor controlului realizat în 2024.

Impactul asupra cetățenilor și mediului

Faptul că majoritatea deșeurilor Capitalei ajung la groapă netratate generează costuri financiare suplimentare și afectează mediul. Cetățenii sunt cei care suportă consecințele acestei situații prin taxe mai mari și poluare crescută.

Necesitatea unor soluții sistemice

Situația evidențiată de Garda de Mediu arată că aplicarea sancțiunilor nu este suficientă. Este nevoie de o strategie coerentă, care să includă metode eficiente de colectare selectivă, tratare și valorificare a deșeurilor. Implementarea unor politici pentru economia circulară devine tot mai urgentă pentru a recupera decalajele în sectorul reciclării deșeurilor.

Concluzia controlului GNM

Rezultatele verificărilor demonstrează că Bucureștiul nu respectă standardele de reciclare stabilite prin lege. Situația actuală necesită atenție imediată și implicarea autorităților, operatorilor de salubritate și cetățenilor pentru a crește procentul de deșeuri reciclate și tratate.

