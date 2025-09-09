În prezent, sunt aruncate aproape 60 de milioane de tone de alimente pe an. Asta înseamnă aproximativ 132 de kilograme pentru fiecare cetățean al blocului comunitar. Totodată, în fiecare an sunt eliminate în jur de 12,6 milioane de tone de haine.

Ținte clare pentru reducerea deșeurilor alimentare

Instituția europeană a transmis un obiectiv ambițios. „Până în 2030, statele membre trebuie să reducă risipa alimentară cu până la 30%”, se arată în comunicatul oficial. Referința pentru aceste calcule va fi media cantităților de alimente risipite între anii 2021 și 2023.

Industria textilă, obligată să plătească pentru reciclare

Regulile nu vizează doar mâncarea. În premieră, producătorii din sectorul textil trebuie să acopere cheltuielile pentru colectarea, sortarea și reciclarea hainelor vechi. Până acum, responsabilitatea revenea municipalităților. Odată cu noile măsuri, companiile trebuie să finanțeze direct soluțiile de reducere a impactului ecologic.

Ecologiștii aplaudă decizia europeană

Organizațiile de mediu au reacționat pozitiv la adoptarea acestui pachet legislativ. „Este un pas uriaș spre economia circulară, unde resursele nu mai sunt irosite, ci reintrate în circuit”, a afirmat un reprezentant al Nabu, una dintre cele mai influente organizații ecologiste din Germania.

Negocieri lungi, finalizate cu un compromis

Discuțiile dintre Parlamentul European și guvernele statelor membre au început la începutul anului. Acordul a fost stabilit în februarie, dar aprobarea finală a venit abia acum. Măsurile schimbă responsabilitatea: nu doar cetățenii suportă consecințele poluării, ci și marile corporații sunt obligate să contribuie la rezolvarea problemei.

Critici privind aplicarea noilor reguli

Unii experți atrag atenția că implementarea la nivel național rămâne o provocare. „Dacă regulile nu sunt aplicate strict, rămân doar pe hârtie”, avertizează specialiștii în politici de mediu. Chiar și așa, pentru prima dată Uniunea Europeană introduce ținte concrete și sancțiuni pentru risipă.

De la consum excesiv la responsabilitate comună

Noile reguli ar putea forța atât gospodăriile, cât și companiile să-și ajusteze obiceiurile. Fixarea unor obiective obligatorii creează cadrul legal care poate transforma modul în care resursele sunt folosite. De acum, responsabilitatea pentru alimente și textile nu mai este doar o problemă de conștiință, ci și una reglementată prin lege.

