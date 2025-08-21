Garda de Mediu a emis acest avertisment după ce instituția s-a autosesizat în urma unor anunțuri online prin care persoane fizice și firme încercau să ofere „spre donație” resturi din șantiere.

„Deșeurile provenite din construcții și demolări NU pot fi oferite sau abandonate, indiferent de intenție. Acestea trebuie colectate, transportate și eliminate prin firme autorizate. Oferirea sau abandonarea ilegală a molozului poluează mediul, poate duce la amenzi considerabile și este considerată o faptă contravențională sau penală în anumite situații”, a transmis Garda de Mediu.

Ce riscă persoanele care încalcă legea

Legislația este foarte strictă în ceea ce privește sancțiunile. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede că persoanele fizice care abandonează deșeuri pot fi amendate cu sume cuprinse între 5.000 și 15.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, amenzile sunt mult mai mari, situându-se între 40.000 și 60.000 de lei. Atunci când deșeurile sunt lăsate la întâmplare și nu se poate identifica responsabilul, sarcina de a curăța zona și de a elimina corect materialele cade asupra unității administrativ-teritoriale. Aceasta trebuie să suporte costurile legate de transport, reciclare, valorificare sau eliminare.

Dacă ulterior autoritățile descoperă cine este vinovatul, acesta va fi obligat să achite toate cheltuielile făcute de autoritatea locală, inclusiv pe cele aferente identificării și aplicării sancțiunilor.

Semnal de alarmă de la Garda Mediu. Trei sferturi din deșeurile românilor ajung la gropile de gunoi, fără a fi valorificate sau tratate

Obligațiile producătorilor și deținătorilor de deșeuri

Nu doar abandonarea deșeurilor este pedepsită de lege, ci și lipsa respectării obligațiilor privind gestionarea lor. Conform OUG nr. 92/2021, producătorii și deținătorii trebuie să asigure: pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau valorificarea materialelor, în conformitate cu articolele 4 și 21 din actul normativ.

Dacă aceste cerințe nu sunt respectate, sancțiunile aplicate sunt aceleași ca în cazul abandonului deșeurilor.

Pericolele ascunse ale molozului aruncat ilegal

Aruncarea molozului sau a altor resturi din construcții nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci și o sursă de riscuri pentru mediu și comunități. Printre consecințele grave se numără: poluarea solului și a apelor subterane, înfundarea canalizărilor, deteriorarea infrastructurii rutiere, dar și amenințări directe pentru siguranța populației.

Resturile aruncate necontrolat pot transforma zonele afectate în adevărate focare de poluare, iar efectele asupra sănătății și calității vieții locuitorilor pot fi serioase.

Mesajul Gărzii de Mediu

Instituția avertizează că orice tentativă de a „dona” molozul sau alte materiale rămase după construcții este ilegală și aduce cu sine sancțiuni usturătoare, la care se pot adăuga și consecințe penale în cazurile grave.

Respectarea legislației și colaborarea cu firme autorizate pentru colectarea și eliminarea deșeurilor reprezintă singura modalitate prin care cetățenii și firmele pot evita sancțiunile și pot contribui la protejarea mediului înconjurător.

Miros de cauciuc ars și ceață densă în Ploiești. Garda de Mediu a demarat un control: ce a descoperit