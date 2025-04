Clipul a fost intens distribuit pe rețelele sociale, unde comentariile au variat de la glume despre creaturi mitologice ascunse sub pământ, la comparații cu scene din filme celebre precum The NeverEnding Story sau Annihilation. Dar, deși pare desprins dintr-un univers fantastic, fenomenul are o explicație științifică foarte reală – și, totodată, fascinantă.

Ce se întâmplă, de fapt, în pădure?

Potrivit specialiștilor, nu este vorba nici de un cutremur, nici de efecte speciale. Fenomenul este cauzat de o combinație rară de condiții meteorologice: vânt puternic, sol umed și sistemele complexe de rădăcini ale arborilor.

Mark Sirois, expert în fenomene meteorologice severe din sudul Quebecului, a explicat pentru Time că „dacă priviți cu atenție copacii din fundal, se observă clar că vântul bătea cu intensitate în acea zi.” Vântul acționează asupra trunchiurilor și coroanelor copacilor, punând presiune pe rădăcini. Când solul este saturat de apă în urma ploilor abundente, devine suficient de afânat încât să permită mișcări ample în zona de bază a arborilor.

Cum funcționează mecanismul?

Mark Vanderwouw, arborist certificat din Ontario, a oferit o explicație tehnică simplă: „Când vântul lovește copacii în plin, întreaga lor structură acționează ca o pârghie. Rădăcinile, care sunt ancorate într-un sol deja slăbit de apă, se mișcă odată cu trunchiul, iar această mișcare provoacă ridicarea și coborârea solului – aproape ca o respirație lentă.”

În cazuri extreme, acest fenomen poate duce la smulgerea copacilor din rădăcini, mai ales dacă rafalele de vânt sunt însoțite de ploi abundente. Însă în cazul filmat în Quebec, natura a reușit să se stabilizeze, iar pădurea nu a suferit pagube vizibile.

Deși explicabil din punct de vedere științific, fenomenul pădurii care „respiră” continuă să fascineze prin frumusețea și misterul său. Este o dovadă vizuală impresionantă a forței și complexității naturii, dar și o reamintire că multe dintre lucrurile care par inexplicabile la prima vedere au, de fapt, o logică perfectă în spate.