Evadarea spectaculoasă

Animalul a reușit să treacă de porțile fabricii și să străbată șoselele fierbinți din deșertul Arizonei, oprindu-se pentru câteva ore să pască pe lângă un iaz. Scenele au fost surprinse în fotografii și videoclipuri distribuite de organizația non-profit Aimee’s Farm Animal Sanctuary, stârnind valuri de reacții pe rețelele sociale.

Libertatea ei a fost însă de scurtă durată. Poliția a intervenit rapid, a înconjurat vaca și a transportat-o înapoi la unitatea de procesare, unde soarta ei părea pecetluită.

O misiune contra cronometru

Când Aimee Takaha, fondatoarea sanctuarului pentru animale din zonă, a aflat de poveste, a decis că nu poate rămâne indiferentă. „Când am văzut prima dată videoclipul, am spus imediat: O pot aduce aici”, a declarat aceasta.

Problema era însă costul: proprietarul vacii a stabilit prețul la 2.500 de dolari, sumă pe care organizația nu o avea disponibilă. Takaha a lansat un apel public pe rețelele sociale, explicând că animalul avea doar „o zi sau două” înainte de a fi sacrificat.

Comunitatea a reacționat

În mai puțin de 12 ore, peste 60 de donatori au contribuit la strângerea fondurilor necesare. Cu sprijinul comunității, Aimee’s Farm Animal Sanctuary a reușit să cumpere vaca și să îi ofere o nouă casă.

„Acesta este un final fericit de care lumea are nevoie chiar acum”, a scris Takaha pe Facebook, mulțumind celor care s-au implicat. „Mootilda va primi aici o viață liniștită și plină de grijă, alături de ceilalți rezidenți ai sanctuarului, fiecare cu propria lui poveste de curaj și supraviețuire.”

Astăzi, vaca Mootilda trăiește în siguranță, ferită de soarta crudă care o aștepta. Povestea ei a devenit simbolul puterii solidarității și al respectului pentru viață, inspirând mii de oameni din întreaga lume.