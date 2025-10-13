Incidentul, petrecut pe fondul consumului de alcool, a șocat întreaga comunitate.

Fapta s-a petrecut în propria locuință

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, tragedia s-a produs în localitatea Cuca, pe 11 octombrie 2025. Bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, ar fi aruncat un pui de pisică de aproximativ două luni într-o sobă în care ardea focul. Animalul nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

După ce fapta a fost descoperită, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au intervenit imediat, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, Judecătoria Târgu Bujor a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, conform deciziei din 12 octombrie 2025.

Ancheta continuă

Bărbatul este cercetat pentru infracțiunea de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Reprezentanții IPJ Galați au precizat că, din probele adunate, rezultă clar că fapta a fost comisă cu intenție. Autoritățile atrag atenția că astfel de acte de violență împotriva animalelor nu vor fi tolerate și se pedepsesc sever conform legii.

Bărbatul din Cuca va rămâne în arest pentru următoarele 30 de zile, urmând ca procurorii să continue cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost comisă fapta.