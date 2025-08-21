Cum s-a petrecut totul

Potrivit primelor informații, animalul ar fi sărit gardul gospodăriei și ar fi ucis o pasăre din curtea bărbatului. Enervat de incident, acesta ar fi decis să pedepsească patrupedul, aplicându-i mai multe lovituri până când câinele nu a mai prezentat semne de viață.

Scena s-ar fi derulat chiar sub privirile proprietarei câinelui, care, neputincioasă, a apelat numărul unic de urgență 112 și a cerut intervenția autorităților.

Reacția poliției

La fața locului au intervenit polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Giurgiu. „În urma verificărilor, a rezultat că, în data de 20 august, în jurul orei 13:00, bărbatul ar fi surprins câinele în curtea sa și, după ce acesta i-ar fi ucis o pasăre, l-ar fi lovit cu un obiect contondent din lemn, provocându-i moartea”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu.

Pe baza probelor administrate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Astăzi, bărbatul urmează să fie dus în fața unității de parchet, unde procurorii vor decide măsurile care se impun în continuare.