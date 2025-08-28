”Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat cadavrul animalului, de rasă metis, care prezenta urme susceptibile a fi provocate prin strangulare. De asemenea, în proximitatea locului faptei a fost depistat bărbatul bănuit de comiterea infracțiunii, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în comuna Aluniș. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție (IJP).

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tututor cauzelor și împrejurării săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal privind uciderea animalelor cu intenție, fără drept.