Incident halucinant în Prahova. Bărbat reținut pentru uciderea cu intenție a unui câine

Incident halucinant în Prahova. FOTO: Poliția Română
Incident halucinant în Prahova. FOTO: Poliția Română

Un incident de-a dreptul halucinant a avut loc în comuna Aluniș, din județul Prahova. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a ucis cu sălbăticie un câine din rasa meis. Individul a fost reținut. 

”Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat cadavrul animalului, de rasă metis, care prezenta urme susceptibile a fi provocate prin strangulare. De asemenea, în proximitatea locului faptei a fost depistat bărbatul bănuit de comiterea infracțiunii, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în comuna Aluniș. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție (IJP).

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tututor cauzelor și împrejurării săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal privind uciderea animalelor cu intenție, fără drept.