Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția Protecția Animalelor, a încheiat un parteneriat pentru binele comunității împreună cu organizația internațională de protecție a animalelor, Humane Society International / Europe. În cadrul acestei colaborări echipele de medici veterinari vor asigura accesul la servicii veterinare gratuite (sterilizări, vaccinări, deparazitări, servicii de prim ajutor unde este nevoie) pentru câini și pisici.

Inițiativa, care va continua și în 2025, face parte dintr-un efort mai amplu de a sprijini autoritățile locale în adoptarea unor strategii umane și eficiente pentru managementul populației canine, promovând în același timp educația publicului cu privire la bunăstarea animalelor și deținerea responsabilă a animalelor de companie. De asemenea, vor fi organizate mese rotunde pentru a susține autoritățile locale și județene în crearea de planuri strategice pentru gestionarea umană a animalelor străzii din regiune.

Sute de câini și pisici vor beneficia de acest program, contribuind astfel la crearea unui mediu mai sigur și mai sănătos atât pentru oameni, cât și pentru animale. Programul se va concentra pe zonele roșii din Ilfov (sedii de firme, instituții, foste unități militare sau comunități defavorizate), unde sunt identificate multe animale.

Hubert Thuma, președinte Consiliul Județean Ilfov: „Mie nu îmi e rușine să le spun celor de la Humane Society International/Europe: Învățați-ne, ajutați-ne, colaborați cu noi! În același timp, mă întristează pentru că realizez că, după ani și ani, noi ca țară nu am reușit să îngrijim animalele fără stăpân la nivelul pe care îl merită. În 2013, am votat împotriva legii uciderii animalelor în masă. Am explicat atunci că sterilizarea, informarea și educarea în masă sunt soluțiile. Mai târziu, în 2020, când am devenit președinte de consiliu județean, iată, am putut demonstra că există metode umane și eficiente. Le mulțumesc celor de la HIS/Europe pentru parteneriatul de bine pe care ni l-am asumat împreună!”

Programul Compasiune pentru companioni al HSI/Europe sprijină proiecte dedicate ajutorării animalelor de companie din comunități dezavantajate din România încă din 2022. Prin organizații locale partenere, HSI facilitează accesul la îngrijire veterinară și asistență în comunitățile în care aceste servicii sunt inexistente sau prea costisitoare. Peste 2000 de câini și pisici din adăposturi, de pe stradă sau ai căror deținători nu își permit îngrijirea medicală au fost ajutați până acum în România.

Andreea Roseti, directorul pentru România al HSI/Europe declară: "Am lansat programul "Compasiune pentru companioni" pentru că animalele din România si din aceste comunități au nevoie de ajutor. Știu din experiență că îngrijirea medicală face diferența între viață și moarte pentru animalele străzii. Cunosc, de asemenea, eforturile uriașe ale celor care au grijă de animale și nu mai pot duce povara îngrijirii puilor abandonați sau născuți pe stradă. Aici intervenim noi. Am început această colaborare între noi și Consiliul Județean Ilfov pentru că Ilfov a demonstrat deja că are o viziune sustenabilă, care pune pe primul loc viața tuturor ființelor.”

Dr. Katherine Polak, VicePreședinte Companion Animal Welfare and Engagement la Humane Society International: „Humane Society International (HSI) este pregătită să ajute autoritățile în gestionarea umană a populațiilor de câini și pisici de pe stradă, bazându-se pe date, cercetări riguroase, și pe expertiza în domeniu. HSI are o echipă specializată în Monitorizare, Evaluare, Impact și Evaluare (MEIA) care lucrează la nivel global pentru a sprijini guvernele în identificarea celor mai bune metode de gestionare a acestor populații de animale. Vom ajuta autoritățile din Ilfov și împrejurimi să ia decizii informate și umane în beneficiul animalelor, dar și al comunității.”

HSI a condus cu succes programe de gestionare a populației de animale în întreaga lume, abordând problemele legate de bunăstarea animalelor la nivel local sau național. De-a lungul anilor, echipa MEIA din HSI a oferit sprijin organizațiilor locale și guvernelor, utilizând tehnologii de înaltă precizie prin dezvoltarea de aplicații mobile personalizate pentru colectarea și monitorizarea datelor legate de programele de sterilizare, capturare-sterilizare-vaccinare-returnare a câinilor și de vaccinare în masă.