Planor aterizat forțat în Argeș. Un bărbat de 71 de ani a fost preluat de echipajele de intervenție

Sursă: Realitatea.net

Un incident aviatic s-a produs miercuri în comuna Buzoiești, județul Argeș, unde un planor a fost nevoit să efectueze o aterizare forțată.

La fața locului au intervenit pompierii, echipajele SMURD și polițiștii, care au început imediat operațiunile de salvare și asigurare a zonei. Potrivit unei actualizări transmise de ISU Argeș la ora 13:44, la intervenție au fost trimise o autospecială și un echipaj medical.

„Planor care a aterizat forțat în comuna Buzoiești. Intervin pompierii cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat”, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Pilotul era conștient în momentul intervenției

Conform primelor informații de la fața locului, în aparatul de zbor s-ar fi aflat un bărbat în vârstă de aproximativ 71 de ani. Acesta a fost scos din planor de echipele de intervenție și era conștient și cooperant în momentul în care a fost preluat de salvatori. Bărbatul a primit îngrijiri medicale la locul incidentului, urmând ca medicii să stabilească dacă este necesar transportul la spital, conform presei locale.

Cauza incidentului nu este cunoscută deocamdată

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat care sunt împrejurările în care s-a produs aterizarea forțată și nici care este starea exactă a pilotului. Polițiștii și echipele de intervenție continuă verificările în acest caz.