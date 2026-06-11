Alertă în județul Harghita. Urși observați în apropierea zonelor locuite, autoritățile au emis cinci mesaje RO-Alert

Articol scris de Scris de Gabriela Bucătaru

Sursă: Realitatea.Net

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita a emis, joi seară, trei mesaje RO-Alert, prin care populația a fost avertizată cu privire la prezența unor urși în zone locuite. Cazul nu este unul izolat, deoarece și înainte de prânz au fost emise alte două avertizări similare, autoritățile intervenind pentru a preveni eventuale incidente.

Potrivit autorităților, joi seară a fost semnalată prezența unui urs în satul Liban, comuna Suseni, aceeași zonă fiind vizată de o alertă similară și în cursul dimineții. De asemenea, un alt animal a fost observat joi seară în Odorheiu Secuiesc, iar altul în municipiul Miercurea Ciuc. În total, joi seară au fost transmise trei mesaje RO-Alert pentru informarea și protejarea locuitorilor din zonele în care și-au făcut apariția animalele sălbatice. Totodată, înainte de prânz, alte două avertizări similare au fost emise pentru comuna Zetea, sat Șicasău, și pentru comuna Suseni, sat Liban, după semnalarea unor urși în apropierea zonelor locuite.