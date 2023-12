"Era 8 noiembrie, băusem vreo 7 sticle de vin.

Nu vomitam, îmi părea rău de vinul ăla. Beam două pahare de vin, luam 2 pastile de Emetiral. Că mie maică-mea când mi-a dat Emetiral, mie mi-a venit rău de la mâncare. Nu mi-a zis cum să le iau. Am luat în total 16 – 20 de pastile, nu mai știu", a povestit actorul în timpul unui podcast.



Chiar de ziua lui de nume, actorul ar fi putut să moară după ce a făcut supradoză cu un medicament pentru greață, combinat cu alcool. Când a vrut să plece acasă de la petrecere, gâtul a început să i se miște incontrolabil.



"Pe drum așa, pe unde mă lăsase pe mine 42, a început să-mi plece gâtul. Puneam capul în barbă și nu puteam să-l ridic, să-l dau înapoi.

La intrare în sat, am trecut de cimitir, a tras pe dreapta și m-am dat de vale. M-am întins pe iarbă", își amintește Mihai Rait.



După acest moment, actorul a fost dus de urgență la spital.



"Au dat-o jos de pe targă și m-au urcat pe mine și m-au legat cu chingile, dar degeaba ca la mine capul era problema și am zis, lăsați așa că mă bag cu căpul între peretele ambulanței si targă. Deci am scos targa de pe șine cu capul", a arătat acesta.



Doctorii i-au spus că mușchii nu mai erau controlați de creier, motiv pentru care și-ar fi putut rupe singur gâtul.