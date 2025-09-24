Test IQ pentru genii

La prima vedere, provocarea pare simplă. Totuși, pentru a rezolva corect exercițiul ai nevoie de concentrare, răbdare și o bună atenție la detalii. Acest tip de teste virale nu sunt doar amuzante, ci reprezintă și un mod eficient de a stimula creierul, antrenând capacitatea de observație și agilitatea mentală.

Specialiștii susțin că iluziile optice de acest gen dezvoltă abilitatea creierului de a procesa rapid informații vizuale complexe. Cu cât identifici mai repede soluția, cu atât nivelul tău de concentrare și gândire analitică este mai ridicat.

Se spune că doar persoanele cu un IQ peste 140 reușesc să descopere păianjenul într-un timp foarte scurt. Dacă nu ai reușit de această dată, nu trebuie să te descurajezi – antrenamentul constant cu astfel de exerciții îți poate îmbunătăți performanțele cognitive.

Iar pentru cei care au găsit răspunsul corect, felicitări! Păianjenul era ascuns în partea stângă-jos a imaginii.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Cum sunt interpretate scorurile IQ:

peste 140 – genii și lideri vizionari

131 – 140 – cercetători, specialiști de top și manageri de succes

121 – 130 – aproximativ 6% din populația globală, cu un nivel mult peste medie

111 – 120 – inteligență ușor peste media normală

101 – 110 – nivel mediu de inteligență

91 – 100 – aproape un sfert din populația lumii se află aici

81 – 90 – rezultate sub medie, dar suficiente pentru anumite domenii practice, precum agricultura

71 – 80 – semnalează dificultăți de înțelegere, limitate la noțiuni de bază