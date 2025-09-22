Provocare pentru mintea ta

Acest tip de test nu verifică doar nivelul de concentrare, ci și gândirea logică, viteza de reacție și capacitatea de observație. La prima vedere, puzzle-ul poate părea banal, însă numai cei atenți la cele mai mici detalii vor reuși să descopere diferențele într-un timp record.

Dacă le-ai identificat, înseamnă că ai o minte ageră și bine antrenată. Dacă nu, nu te descuraja – aceste exerciții au rolul de a stimula creierul și de a îmbunătăți atenția pe termen lung.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Ce înseamnă IQ-ul?

Coeficientul de inteligență (IQ) este indicatorul care măsoară capacitatea de gândire a unei persoane. El este evaluat prin teste ce includ puzzle-uri, recunoașterea de tipare, completarea unor serii logice sau rezolvarea unor probleme vizuale și matematice.

Iată câteva repere generale ale scorurilor IQ:

Peste 140 – nivel al geniilor, întâlnit la mari lideri și inovatori.

131 – 140 – specific cercetătorilor, specialiștilor și managerilor de top.

121 – 130 – un rezultat obținut de aproximativ 6% din populația lumii, considerat mult peste medie.

111 – 120 – puțin peste nivelul obișnuit.

101 – 110 – media standard a inteligenței.

91 – 100 – aproape un sfert din populația globală se încadrează aici.

81 – 90 – ușor sub medie, suficient însă pentru activități practice.

71 – 80 – scor ce indică dificultăți de înțelegere, limitat la noțiuni de bază.

Acest test vizual este o metodă distractivă de a-ți verifica atenția și rapiditatea gândirii. Chiar dacă nu găsești imediat diferențele, exercițiul îți pune mintea în mișcare și te ajută să îți dezvolți abilitățile cognitive.