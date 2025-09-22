Test IQ la început de săptămână: poți descoperi cele trei diferențe dintre imagini în mai puțin de 27 de secunde?

Un nou exercițiu de atenție pune la încercare mintea celor curioși. În fața ta se află două imagini aparent identice. Totuși, există trei detalii subtile care le deosebesc. Întrebarea este: vei reuși să le găsești înainte să expire cele 27 de secunde?

Provocare pentru mintea ta

Acest tip de test nu verifică doar nivelul de concentrare, ci și gândirea logică, viteza de reacție și capacitatea de observație. La prima vedere, puzzle-ul poate părea banal, însă numai cei atenți la cele mai mici detalii vor reuși să descopere diferențele într-un timp record.

Dacă le-ai identificat, înseamnă că ai o minte ageră și bine antrenată. Dacă nu, nu te descuraja – aceste exerciții au rolul de a stimula creierul și de a îmbunătăți atenția pe termen lung.

Imagine

                                                             Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Ce înseamnă IQ-ul?

Coeficientul de inteligență (IQ) este indicatorul care măsoară capacitatea de gândire a unei persoane. El este evaluat prin teste ce includ puzzle-uri, recunoașterea de tipare, completarea unor serii logice sau rezolvarea unor probleme vizuale și matematice.

Iată câteva repere generale ale scorurilor IQ:

Peste 140 – nivel al geniilor, întâlnit la mari lideri și inovatori.

131 – 140 – specific cercetătorilor, specialiștilor și managerilor de top.

121 – 130 – un rezultat obținut de aproximativ 6% din populația lumii, considerat mult peste medie.

111 – 120 – puțin peste nivelul obișnuit.

101 – 110 – media standard a inteligenței.

91 – 100 – aproape un sfert din populația globală se încadrează aici.

81 – 90 – ușor sub medie, suficient însă pentru activități practice.

71 – 80 – scor ce indică dificultăți de înțelegere, limitat la noțiuni de bază.

Acest test vizual este o metodă distractivă de a-ți verifica atenția și rapiditatea gândirii. Chiar dacă nu găsești imediat diferențele, exercițiul îți pune mintea în mișcare și te ajută să îți dezvolți abilitățile cognitive.