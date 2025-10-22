Teste IQ – exerciții pentru minte

Testele de tip IQ sunt recunoscute pentru stimularea gândirii critice și a atenției la detalii. Ele nu doar că te ajută să-ți pui la încercare logica, ci și îți antrenează memoria și capacitatea de concentrare. Psihologii folosesc frecvent astfel de exerciții pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane, dar și pentru a observa modul în care aceasta rezolvă probleme în situații-limită.

Provocarea de azi nu este una imposibilă, însă cere atenție sporită la expresiile faciale și limbajul corporal al personajelor din imagine.

Răspunsul corect

Timpul a trecut! Dacă ai observat că bărbatul B transpiră, privește în jos și pare neliniștit, ai intuit bine – el este cel care nu are bani să plătească nota. În schimb, bărbatul A pare relaxat și calm, semn că nu are nicio problemă financiară și, probabil, doar așteaptă pe cineva.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Cum se interpretează rezultatul unui test IQ

Nivelul IQ este exprimat printr-o valoare numerică, iar interpretarea generală este următoarea:

Peste 140 – genii, lideri și inovatori;

131 – 140 – persoane cu abilități excepționale, cercetători sau manageri;

121 – 130 – inteligență peste medie, specifică aproximativ 6% din populație;

111 – 120 – ușor peste media normală;

101 – 110 – nivelul de inteligență mediu, cel mai des întâlnit.

Astfel de teste nu doar că te distrează, dar îți oferă și o imagine interesantă despre modul în care percepi detaliile și îți folosești logica în viața de zi cu zi.