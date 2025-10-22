Teste IQ – exerciții pentru minte
Testele de tip IQ sunt recunoscute pentru stimularea gândirii critice și a atenției la detalii. Ele nu doar că te ajută să-ți pui la încercare logica, ci și îți antrenează memoria și capacitatea de concentrare. Psihologii folosesc frecvent astfel de exerciții pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane, dar și pentru a observa modul în care aceasta rezolvă probleme în situații-limită.
Provocarea de azi nu este una imposibilă, însă cere atenție sporită la expresiile faciale și limbajul corporal al personajelor din imagine.
Răspunsul corect
Timpul a trecut! Dacă ai observat că bărbatul B transpiră, privește în jos și pare neliniștit, ai intuit bine – el este cel care nu are bani să plătească nota. În schimb, bărbatul A pare relaxat și calm, semn că nu are nicio problemă financiară și, probabil, doar așteaptă pe cineva.
Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă
Cum se interpretează rezultatul unui test IQ
Nivelul IQ este exprimat printr-o valoare numerică, iar interpretarea generală este următoarea:
Peste 140 – genii, lideri și inovatori;
131 – 140 – persoane cu abilități excepționale, cercetători sau manageri;
121 – 130 – inteligență peste medie, specifică aproximativ 6% din populație;
111 – 120 – ușor peste media normală;
101 – 110 – nivelul de inteligență mediu, cel mai des întâlnit.
Astfel de teste nu doar că te distrează, dar îți oferă și o imagine interesantă despre modul în care percepi detaliile și îți folosești logica în viața de zi cu zi.