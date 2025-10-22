Test IQ pentru genii: Poți ghici care dintre cei doi clienți nu au bani să plătească nota?

Un nou test vizual de inteligență face furori pe internet. De această dată, provocarea pare simplă la prima vedere: trebuie doar să îți dai seama care dintre cei doi bărbați din imagine nu are bani să plătească nota de la restaurant. Totuși, răspunsul corect necesită o privire atentă și un strop de logică.

Teste IQ – exerciții pentru minte

Testele de tip IQ sunt recunoscute pentru stimularea gândirii critice și a atenției la detalii. Ele nu doar că te ajută să-ți pui la încercare logica, ci și îți antrenează memoria și capacitatea de concentrare. Psihologii folosesc frecvent astfel de exerciții pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane, dar și pentru a observa modul în care aceasta rezolvă probleme în situații-limită.

Provocarea de azi nu este una imposibilă, însă cere atenție sporită la expresiile faciale și limbajul corporal al personajelor din imagine.

Răspunsul corect

Timpul a trecut! Dacă ai observat că bărbatul B transpiră, privește în jos și pare neliniștit, ai intuit bine – el este cel care nu are bani să plătească nota. În schimb, bărbatul A pare relaxat și calm, semn că nu are nicio problemă financiară și, probabil, doar așteaptă pe cineva.

Imagine

                                                            Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Cum se interpretează rezultatul unui test IQ

Nivelul IQ este exprimat printr-o valoare numerică, iar interpretarea generală este următoarea:

Peste 140 – genii, lideri și inovatori;

131 – 140 – persoane cu abilități excepționale, cercetători sau manageri;

121 – 130 – inteligență peste medie, specifică aproximativ 6% din populație;

111 – 120 – ușor peste media normală;

101 – 110 – nivelul de inteligență mediu, cel mai des întâlnit.

Astfel de teste nu doar că te distrează, dar îți oferă și o imagine interesantă despre modul în care percepi detaliile și îți folosești logica în viața de zi cu zi.