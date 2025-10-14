Scurtă incursiune în istoria testelor IQ

Testele de inteligență au o istorie fascinantă, care începe la începutul secolului XX. Psihologul francez Alfred Binet, împreună cu colaboratorul său Théodore Simon, a creat primul test de acest tip – cunoscut sub numele de testul Binet-Simon. Inițial, acesta conținea 30 de întrebări menite să evalueze capacitatea de raționament și gândirea logică a copiilor.

De atunci, testele IQ au evoluat semnificativ și sunt folosite astăzi nu doar în domeniul psihologiei, ci și ca instrumente educative. Ele pot fi integrate în jocuri logice, puzzle-uri sau exerciții vizuale care ajută la dezvoltarea gândirii critice încă din copilărie.

Provocarea: 1-9=6

Revenind la exercițiul nostru, ecuația 1-9=6 este evident greșită. Totuși, dacă muți un singur chibrit, totul se schimbă.

Soluția este surprinzător de simplă: ia un băț din cifra 9 și adaugă-l la semnul minus, transformându-l în plus. În acest fel, expresia devine 1+5=6, o ecuație perfect corectă.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Dacă ai reușit să descoperi soluția fără ajutor, felicitări! Înseamnă că ai o gândire logică flexibilă și o atenție excelentă la detalii — trăsături asociate cu o inteligență peste medie.

Iar dacă nu ai ajuns încă la rezultat, nu te descuraja. Exercițiile de acest tip sunt menite să antreneze mintea, nu să o pună la încercare. Cu cât practici mai mult, cu atât îți vei îmbunătăți capacitatea de a găsi soluții ingenioase la probleme aparent imposibile.