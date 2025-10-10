Imaginea, care a devenit rapid virală pe rețelele sociale, prezintă o scenă domestică clasică: un cuplu și fiica lor se relaxează într-o sufragerie. Totul pare obișnuit la prima vedere, însă în detalii se ascund două feline pe care doar cei cu o vedere excelentă le pot observa dintr-o privire.

Găsește pisicile în 11 secunde!

Privește atent fotografia – cronometrează 11 secunde și vezi dacă poți descoperi unde se ascund cele două pisici misterioase. Nu este deloc ușor: ochiul tinde să se concentreze pe personajele principale, ignorând subtilitățile din jur.

Ai reușit? Dacă da, felicitări! Înseamnă că ai o acuitate vizuală și o atenție la detalii de invidiat. Dacă nu ai reușit în timp util, nu te descuraja – soluția este mai jos.

Cele două pisici se află în locuri neașteptate: una este ascunsă în poala femeii, iar cealaltă se poate observa sub piciorul domnului din imagine.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Iluziile optice continuă să captiveze publicul de toate vârstele. Ele nu sunt doar jocuri vizuale, ci adevărate exerciții pentru creier. Prin modul în care imaginea este percepută, putem înțelege mai bine cum funcționează sistemul nostru vizual și cum creierul interpretează informațiile primite de la ochi.

Mai mult, specialiștii spun că rezolvarea constantă a acestor puzzle-uri vizuale ajută la dezvoltarea atenției, memoriei și gândirii critice. Așadar, data viitoare când vezi o iluzie optică, privește-o ca pe o mică provocare pentru mintea ta!