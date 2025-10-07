Nu e vorba doar de un desen frumos: este o iluzie optică concepută să exploateze felul în care creierul procesează modele şi contraste. Astfel de imagini sunt folosite frecvent în divertisment online, dar şi în studii despre percepție şi atenție, pentru a evidenția cât de mult contează atenţia la detaliu şi capacitatea de filtrare a informațiilor vizuale.

Cum funcționează provocarea

Imaginea prezintă o pădure stilizată, alcătuită din multiple figuri foarte asemănătoare. Printre ele a fost introdus un „intrus” — un copac cu o mică diferenţă structurală. Regulile pe care le propun creatorii sunt simple: nu cere indicaţii şi încearcă să identifici copacul diferit în cel mult 11 secunde.

Sfaturi practice pentru a reuşi

Setează-ţi un cronometru pe 11 secunde şi scanează imaginea sistematic:

• Începe dintr-un colţ şi parcurge rânduri sau coloane;

• Caută neregularităţi în coroane, trunchiuri sau ramificaţii;

• Evită să fixezi o singură zonă — schimbările subtile ies în evidenţă mai bine când priveşti global, apoi focalizezi;

• Răbdarea şi antrenamentul fac diferenţa: exercițiile similare îmbunătăţesc viteza de detectare a detaliilor.

Ce înseamnă dacă reuşeşti (sau nu)

Creatorii provocării atribuie succesul unui IQ foarte ridicat şi unei „vederi de şoim”. Important de reţinut: astfel de afirmaţii sunt, în general, populiste — capacitatea de a rezolva un puzzle vizual rapid depinde la fel de mult de antrenament, de tehnica de scanare şi de noroc, nu doar de scorul la un test de inteligenţă. Chiar şi aşa, rezolvarea rapidă arată o bună atenţie la detalii şi agilitate cognitivă.

Pe lângă satisfacția imediată, exercițiile vizuale îţi pot „antrena” concentrarea şi viteza de procesare — abilităţi utile în multe activităţi cotidiene. Sunt şi o formă plăcută de antrenament mental, uşor de integrat în pauze scurte de lucru sau în jocuri pentru copii şi adulţi.

Soluţia (pentru curioşi)

Dacă vrei confirmarea: copacul diferit se află pe poziţia a şasea în linia indicată de autorii imaginii. Uită-te din nou cu atenţie şi vei vedea de ce contrastează uşor cu restul.

Provocările vizuale ca aceasta sunt amuzante şi — făcute regulat — pot îmbunătăţi anumite abilităţi perceptive. Totuşi, etichetarea lor ca „test de IQ” rămâne mai degrabă un truc de marketing decât o măsurătoare ştiinţifică. Dacă ți-a plăcut exercițiul, repetă-l: ochiul se educă, iar mintea se antrenează.



Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă