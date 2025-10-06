Test IQ cu bețe de chibrit

Este genul de exercițiu care pare banal la prima vedere, dar care necesită atenție, creativitate și gândire laterală — abilități specifice celor cu un IQ peste medie. Nu există limită de timp, așa că tot ce trebuie să faci este să te concentrezi și să analizezi fiecare detaliu.

După câteva momente de reflecție, rezolvarea devine clară: dacă muți un băț de chibrit de la cifra 4 și îl adaugi în partea de jos, rezultatul se transformă din 5 + 6 = 4 în 5 + 6 = 11 — o ecuație perfect corectă.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Astfel de exerciții nu sunt doar amuzante, ci și benefice pentru creier. Ele stimulează logica, atenția și memoria, fiind folosite frecvent în testele de inteligență. Primele astfel de evaluări au fost create de psihologul francez Alfred Binet, alături de colaboratorul său Théodore Simon, care au pus bazele celebrului test „Binet-Simon” — precursorul testelor IQ moderne.

Specialiștii recomandă integrarea acestor tipuri de provocări în activitățile copiilor, deoarece contribuie la dezvoltarea gândirii logice încă de la vârste fragede. Jocurile de tip puzzle, labirint sau testele cu bețe de chibrit pot deveni instrumente educative eficiente.

Dacă ai reușit să găsești soluția, felicitări! Înseamnă că ai un spirit analitic demn de un geniu. Dacă nu, nu te descuraja — mintea se antrenează prin exercițiu, iar fiecare provocare te aduce mai aproape de perfecțiunea logicii.