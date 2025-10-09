Un puzzle matematic aparent banal, dar care ascunde o capcană subtilă, a devenit viral după ce a fost publicat de platforma Jagran Josh. În centrul provocării se află o imagine cu înghețate colorate – fiecare reprezentând o valoare numerică secretă. Scopul? Să descoperi aceste valori și să rezolvi ecuația finală în mai puțin de 20 de secunde.

Test IQ pentru genii

La prima vedere, exercițiul pare o simplă joacă vizuală, potrivită pentru copii. Însă, în realitate, el este un test de atenție, logică și viteză de gândire, menit să evalueze cât de bine poți observa tipare și relații ascunse între simboluri. Cei care reușesc să găsească răspunsul într-un timp record demonstrează nu doar o inteligență peste medie, ci și o excelentă capacitate de concentrare.

Pe măsură ce participanții analizează imaginile, descoperă că fiecare tip de înghețată are o valoare numerică proprie, care poate fi dedusă doar prin raționament. Identificarea acestor valori și aplicarea corectă a regulilor matematice duc, pas cu pas, la soluția corectă. Conform explicațiilor autorilor, cheia este să observi detaliile și să urmezi ordinea logică a operațiilor.

Rezultatul final – potrivit publicației – este 24, însă drumul până acolo i-a pus în dificultate chiar și pe cei care se consideră maeștri ai raționamentului.

Provocarea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, unde mii de utilizatori și-au testat inteligența, unii mărturisind că au avut nevoie de mai multe încercări pentru a ajunge la soluția corectă.

Specialiștii spun că popularitatea acestor exerciții nu este întâmplătoare. Puzzle-urile de logică și testele de tip IQ ajută la stimularea memoriei de lucru, dezvoltarea gândirii analitice și îmbunătățirea vitezei de procesare. Practicate frecvent, ele pot deveni un antrenament excelent pentru minte — o combinație ideală între distracție și educație.