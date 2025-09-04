Un test aparent banal, dar cu soluție surprinzătoare

Exercițiul „8 – 9 = 18” construit din chibrituri nu este chiar atât de simplu pe cât pare. Mulți se grăbesc și pierd detaliul esențial, însă cei cu o gândire rapidă și flexibilă pot descoperi soluția în doar câteva secunde. Se spune că doar persoanele cu un IQ ridicat reușesc să rezolve instant provocări de acest tip.

Jocurile de logică și testele vizuale sunt folosite nu doar pentru divertisment, ci și pentru dezvoltarea abilităților cognitive. Psihologii susțin că astfel de exerciții stimulează memoria, atenția și creativitatea, iar rezolvarea lor regulată poate contribui chiar la creșterea nivelului de inteligență practică.

Cum se măsoară inteligența?

Coeficientul de inteligență (IQ) este evaluat prin teste speciale care includ puzzle-uri, serii numerice, imagini sau probleme de logică. Rezultatele sunt clasificate în funcție de scoruri:

IQ peste 140 – considerat nivel de geniu;

131 – 140 – specific cercetătorilor, specialiștilor și liderilor;

121 – 130 – performanțe peste medie, întâlnite la aproximativ 6% din populație;

111 – 120 – ușor peste media generală;

101 – 110 – interval considerat normal.

Ești gata de provocare?

Privește din nou ecuația „8 – 9 = 18”. Tot ce ai de făcut este să muți un singur chibrit pentru ca exercițiul să devină corect. Dacă nu ai găsit răspunsul, soluția se află mai jos, dar merită să îți oferi câteva momente de concentrare pentru a testa cât de agilă este gândirea ta.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă