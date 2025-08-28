Deși pare o joacă de copii, puzzle-ul solicită atenția și gândirea creativă. Partea bună este că nu există limită de timp, așa că îți poți antrena răbdarea până găsești soluția corectă.

Unde este trucul?

Ecuația este greșită în forma ei inițială: 17+6=11. Tot ce trebuie să faci este să iei un băț din cifra 7 și să îl muți la prima cifră 1, din partea stângă. În acest fel, obții:

11 + 6 = 17

Astfel, totul devine logic, iar exercițiul este rezolvat.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Ce relevă aceste teste IQ?

Astfel de provocări nu sunt doar distracții trecătoare. Ele pot oferi o imagine despre felul în care funcționează mintea ta: capacitatea de observație, flexibilitatea gândirii și nivelul de atenție la detalii.

Coeficientul de inteligență (IQ) este stabilit prin teste standardizate, ce includ puzzle-uri, serii numerice și exerciții de recunoaștere a tiparelor. În general, media IQ-ului este de 100, însă valori excepționale au depășit chiar și 240.

Puțini știu că primele teste psihometrice au fost concepute la începutul secolului XX, de către psihologul francez Alfred Binet, fiind folosite pentru evaluarea nivelului intelectual al copiilor.

Provocarea cu chibriturile nu măsoară în mod direct inteligența, dar stimulează creativitatea și spiritul de observație. Așadar, dacă ai găsit soluția, felicitări! Dacă nu, acum știi „trucul”.