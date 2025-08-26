Test IQ: găsește cele 3 diferențe dintre imagini în mai puțin de 20 de secunde!

Test IQ
Test IQ

Un nou test vizual face furori pe internet și pune la încercare atenția la detalii. La prima vedere, cele două imagini par perfect identice, însă la o analiză mai atentă se pot observa trei diferențe subtile. Regulile sunt simple: porniți cronometrul și încercați să le descoperiți în maximum 18 secunde.

Acest tip de provocare are rolul nu doar de a vă distra, ci și de a vă antrena concentrarea și perspicacitatea. Astfel de exerciții vizuale se bazează pe tradiția testelor de inteligență, primele fiind concepute de psihologul francez Alfred Binet, la începutul secolului trecut. De-a lungul timpului, aceste teste au fost adaptate și diversificate, ajungând astăzi să includă puzzle-uri, iluzii optice, șiruri logice sau exerciții matematice.

Reușești să le vezi pe toate trei?

Privește cu atenție și încearcă să identifici diferențele. Dacă le-ai descoperit deja, felicitări! Ai demonstrat o capacitate de observație excelentă. Dacă nu ai reușit, iată soluția:

În prima imagine apare o sămânță verde în partea stângă a ceștii, absentă în a doua.

O frunză de salată lipsește dintr-una dintre fotografii.

Bucățile de bacon diferă prin cantitatea de grăsime vizibilă.

Toate diferențele au fost marcate mai jos pentru o vizualizare clară.

Imagine

                                                            Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

De ce merită să încerci aceste provocări

Chiar dacă nu ai reușit să rezolvi testul în timp util, nu înseamnă că ai un IQ scăzut. Astfel de exerciții sunt, înainte de toate, un antrenament mental care îți stimulează concentrarea, memoria vizuală și capacitatea de analiză. Iar partea cea mai bună este că sunt și extrem de distractive.

Așadar, data viitoare când întâlnești o provocare de acest fel, accept-o cu încredere. Cu cât exersezi mai mult, cu atât vei deveni mai rapid și mai atent la detalii.