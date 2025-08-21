La prima vedere, pare imposibil de corectat. Totuși, regula este simplă: ai voie să muți doar un singur băț de chibrit pentru ca egalitatea să devină corectă.

De ce sunt atât de apreciate aceste teste?

Puzzle-urile de tip IQ nu se rezumă doar la calcule. Ele stimulează atenția, imaginația și gândirea laterală. În timp ce unele sunt menite să distreze, altele pot da bătăi de cap chiar și persoanelor cu un coeficient de inteligență ridicat. În plus, specialiștii spun că rezolvarea lor antrenează memoria și îmbunătățește abilitatea de a găsi soluții în situații neașteptate.

Provocarea zilei

Problema pare simplă, dar ascunde un mic „truc” vizual. Ecuația de pornire este:

8 + 1 = 7

Tot ce trebuie să faci este să identifici un chibrit care, odată mutat, transformă întreaga ecuație într-una logică și validă. Nu este nevoie de calcule complicate, ci de un strop de ingeniozitate.

Ai găsit soluția?

Dacă reușești să descoperi mutarea corectă, te poți felicita: testul demonstrează o bună capacitate de observație și gândire creativă. Iar dacă încă mai cauți răspunsul, nu-ți face griji – astfel de provocări sunt menite să pună mintea la încercare.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Ce înseamnă IQ-ul, de fapt?

Coeficientul de inteligență (IQ) reprezintă un indicator al abilităților cognitive. Nivelul său se stabilește prin teste ce includ probleme matematice, serii logice, imagini sau puzzle-uri. Valorile obținute se împart în mai multe categorii:

Peste 140 – nivel asociat geniilor și liderilor vizionari

131–140 – cercetători, specialiști de top, manageri de elită

121–130 – aproximativ 6% din populație, semnificativ peste medie

111–120 – puțin peste nivelul standard

101–110 – interval considerat mediu, întâlnit cel mai des

Indiferent în ce categorie te afli, un lucru e sigur: jocurile de logică precum acesta sunt un exercițiu excelent pentru minte și o metodă plăcută de relaxare.