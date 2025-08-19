Iluzie optică doar pentru genii

Astfel de iluzii optice au rolul de a ne pune la încercare capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Practic, ele exploatează modul în care creierul interpretează informațiile vizuale, oferindu-ne senzația că vedem ceva diferit față de realitate. De aceea, privitorii ajung adesea să fie induși în eroare și să nu remarce imediat elementul ascuns.

În cazul de față, trei personaje masculine pot fi identificate rapid. Însă al patrulea bărbat nu este chiar atât de ușor de observat. Secretul se află chiar în decor: chipul său este conturat de trunchiurile și ramurile copacilor. Doar cei cu un ochi foarte atent reușesc să distingă fața care se formează din îmbinarea elementelor naturii.

Dacă nu ați reușit să găsiți soluția în cele șapte secunde acordate, nu e motiv de îngrijorare – tocmai aceasta este frumusețea iluziilor optice. Ele transformă o simplă fotografie într-un joc vizual, menit să ne stimuleze mintea și să ne ofere o clipă de relaxare.

Așadar, al patrulea bărbat se ascunde chiar în mijlocul peisajului, acolo unde copacii se unesc pentru a forma chipul său. Ai reușit să-l vezi la timp?

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă