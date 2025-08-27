Enunțul este următorul: mută un singur băț de chibrit pentru ca expresia „8 - 9 = 11” să devină corectă.

Deși pare imposibil, soluția este mult mai ingenioasă decât crezi. Dacă iei o linie din cifra 9 și o adaugi la semnul „minus”, acesta se transformă într-un „plus”. În același timp, cifra 9 devine un 3. Rezultatul final? 8 + 3 = 11, o ecuație perfect validă!

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

De ce sunt utile aceste teste?

Astfel de exerciții nu sunt doar distracții logice, ci și modalități eficiente de a stimula gândirea flexibilă, atenția la detalii și capacitatea de rezolvare a problemelor. Ele fac parte din categoria testelor de inteligență recreative, menite să ne antreneze creierul într-un mod plăcut.

Un test de inteligență este un instrument psihologic utilizat pentru a evalua abilitățile cognitive ale unei persoane. Acesta măsoară diferite componente precum logica, raționamentul abstract, memoria de lucru, viteza de procesare sau capacitatea verbală.

Rezultatele sunt adesea exprimate prin IQ (Intelligence Quotient) – un scor standardizat care reflectă nivelul de inteligență raportat la vârsta individului.

Media populației se situează în jurul valorii de 100.

Un scor între 120 și 129 indică inteligență superioară.

Peste 130 vorbim deja despre supradotare cognitivă.

În schimb, valori sub 85 pot semnala dificultăți intelectuale.

Evaluările pot fi făcute începând cu vârsta de 3 ani, însă o analiză completă și de încredere este recomandată după vârsta de 6 ani, când copilul are deja dezvoltate competențe cognitive mai clare.

Fie că este vorba despre un puzzle cu chibrituri sau un test standardizat de IQ, exercițiile de acest tip ne ajută să ne descoperim limitele și să ne exersăm mintea. În cazul de față, un simplu gest – mutarea unui singur chibrit – a transformat o ecuație greșită într-una perfect corectă.