Test IQ de weekend: poți găsi cele 5 diferențe în mai puțin de 23 de secunde?

Test IQ
Test IQ

Weekendul este momentul ideal pentru puțină relaxare, dar și pentru provocări care îți stimulează mintea. De aceea, îți propunem un test rapid de tip IQ, menit să îți verifice atenția la detalii și capacitatea de concentrare.

Testele de inteligență au apărut la începutul secolului XX, fiind folosite pentru a identifica elevii care aveau nevoie de sprijin suplimentar la școală. În timp, aceste evaluări s-au diversificat și astăzi există o gamă largă de exerciții – de la probleme matematice și serii logice, până la puzzle-uri vizuale și iluzii optice. Dincolo de rolul lor științific, ele au devenit și o modalitate distractivă de a ne pune mintea la încercare.

Provocarea zilei

În imaginea de mai jos, există cinci diferențe ascunse. Tot ce ai de făcut este să le descoperi într-un interval limitat – doar 23 de secunde. Pare simplu, dar testul nu este deloc ușor. Doar cei cu o atenție foarte bună reușesc să rezolve în timp record.

Dacă ai reușit să le găsești, felicitări! Înseamnă că ai un ochi extrem de ager și o gândire rapidă. Dacă nu, nu-i nimic – te poți antrena cu astfel de exerciții pentru a-ți îmbunătăți performanțele.

Imagine

                                                               Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Cum se interpretează rezultatele IQ

Specialiștii împart nivelurile de inteligență în mai multe categorii:

IQ peste 140 – considerat specific geniilor și marilor vizionari;

IQ 131–140 – întâlnit adesea la cercetători și lideri;

IQ 121–130 – peste 6% din populație se încadrează aici, cu un nivel mult peste medie;

IQ 111–120 – ușor peste medie;

IQ 101–110 – intervalul normal, în care se situează majoritatea oamenilor.

Așadar, dacă ți-ai dorit o metodă rapidă și amuzantă de a-ți testa atenția, acest exercițiu vizual este perfect pentru tine. Încearcă-l și vezi în ce categorie te situezi!