Testele de inteligență au apărut la începutul secolului XX, fiind folosite pentru a identifica elevii care aveau nevoie de sprijin suplimentar la școală. În timp, aceste evaluări s-au diversificat și astăzi există o gamă largă de exerciții – de la probleme matematice și serii logice, până la puzzle-uri vizuale și iluzii optice. Dincolo de rolul lor științific, ele au devenit și o modalitate distractivă de a ne pune mintea la încercare.

Provocarea zilei

În imaginea de mai jos, există cinci diferențe ascunse. Tot ce ai de făcut este să le descoperi într-un interval limitat – doar 23 de secunde. Pare simplu, dar testul nu este deloc ușor. Doar cei cu o atenție foarte bună reușesc să rezolve în timp record.

Dacă ai reușit să le găsești, felicitări! Înseamnă că ai un ochi extrem de ager și o gândire rapidă. Dacă nu, nu-i nimic – te poți antrena cu astfel de exerciții pentru a-ți îmbunătăți performanțele.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Cum se interpretează rezultatele IQ

Specialiștii împart nivelurile de inteligență în mai multe categorii:

IQ peste 140 – considerat specific geniilor și marilor vizionari;

IQ 131–140 – întâlnit adesea la cercetători și lideri;

IQ 121–130 – peste 6% din populație se încadrează aici, cu un nivel mult peste medie;

IQ 111–120 – ușor peste medie;

IQ 101–110 – intervalul normal, în care se situează majoritatea oamenilor.

Așadar, dacă ți-ai dorit o metodă rapidă și amuzantă de a-ți testa atenția, acest exercițiu vizual este perfect pentru tine. Încearcă-l și vezi în ce categorie te situezi!