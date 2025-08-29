6 - 9 = 14

Sarcina este simplă în teorie: trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru ca egalitatea să devină corectă. Pare imposibil la început, însă soluția este ingenioasă și mai accesibilă decât ai crede.

Soluția corectă

Se ia un singur băț din cifra 6, transformând-o astfel în 5. Apoi, acest băț este adăugat la semnul „minus”, care devine plus. În felul acesta, ecuația se rescrie astfel:

5 + 9 = 14

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

O ecuație matematică perfect valabilă, obținută doar printr-o mică schimbare de perspectivă.

De ce sunt utile aceste teste?

Exercițiile cu chibrituri, puzzle-urile și testele de logică stimulează:

atenția și concentrarea,

gândirea creativă,

capacitatea de rezolvare a problemelor.

Aceste jocuri nu verifică doar cunoștințele matematice, ci și flexibilitatea mentală și abilitatea de a găsi soluții neașteptate.

Ce este IQ-ul?

IQ-ul (coeficientul de inteligență) reprezintă un scor obținut în urma unor teste standardizate menite să măsoare diferite abilități cognitive. Un rezultat peste 140 este considerat excepțional, fiind atins de aproximativ 0,2% din populație, categoria celor supradotați. Totuși, psihologii subliniază că inteligența are multiple forme:

logico-matematică,

vizual-spațială,

verbal-lingvistică,

interpersonală (emoțională).

Astfel de exerciții, precum puzzle-ul cu chibrituri, nu doar că pun la încercare logica matematică, dar dezvoltă și creativitatea și răbdarea.