De ce se culeg strugurii noaptea

Alentejo, supranumită „Toscana Portugaliei”, se confruntă vara cu temperaturi care urcă frecvent până la 40 de grade Celsius. În schimb, pe timpul nopții, mercurul scade chiar și cu 20 de grade. Diferența termică ajută la păstrarea acidității naturale a boabelor, împiedică fermentarea prematură și menține aromele intacte. Rezultatul: vinuri mai echilibrate, cu o complexitate aparte.

Bárbara Monteiro, coproprietara unei podgorii din zonă, povestește că muncitorii au privit cu scepticism această idee la început. Acum însă, recoltarea nocturnă a devenit rutina preferată, fiind mai ușor de suportat decât lucrul în arșița de peste zi. În toiul nopții, echipa face și o pauză tradițională, la ora 3 dimineața, când gustă „bucha” – o combinație rustică de brânză, chorizo, măsline, pâine și puțin vin, înainte de a relua munca.

Răspuns la provocările schimbărilor climatice

Pe măsură ce verile devin mai lungi și mai toride, viticultorii portughezi sunt forțați să-și adapteze metodele. Recoltarea începe la final de august și continuă până în octombrie, însă tot mai multe podgorii aleg varianta nocturnă pentru a proteja calitatea strugurilor.

Astfel, ceea ce părea inițial o soluție neconvențională s-a dovedit a fi un avantaj competitiv. Vinurile obținute în Alentejo prin recoltarea de noapte se remarcă prin arome intense și echilibru, confirmând că tradiția poate fi reinventată cu succes atunci când natura impune noi reguli.