Viața ei a fost marcată de bucurii, dar și de tragedii – și-a pierdut părinții, trei frați, un copil și mai târziu soțul. Cu toate acestea, la 113 ani a reușit să învingă o infecție cu coronavirus, confirmându-și rezistența ieșită din comun.

Ce au descoperit cercetătorii

Înainte de moartea sa, specialiștii i-au analizat probe de sânge, salivă și urină. Rezultatele, publicate în Cell Reports Medicine, arată că Maria avea o structură genetică deosebit de favorabilă, care i-a permis să îmbătrânească sănătos. Dar nu doar genele au contat.

Femeia a dus o viață simplă și echilibrată: nu a fumat, nu a consumat alcool, a locuit la țară, a muncit atâta timp cât a putut, a făcut zilnic mișcare – în special plimbări de o oră – și a urmat o dietă mediteraneană. Un obicei aparte a fost consumul zilnic a trei porții de iaurt, pe care cercetătorii îl consideră benefic pentru sănătatea microbiomului intestinal și reducerea inflamației.

Secrete diferite pentru alți supercentenari

Poveștile altor persoane trecute de 110 ani arată că nu există o „rețetă universală” a longevității.

Ethel Caterham (Marea Britanie, 115 ani): susține că secretul ei e simplu – evită conflictele și trăiește după propriile reguli.

Jennie Libertini (SUA, 110 ani): prietena ei spune că longevitatea ar fi legată de lipsa stresului marital, pentru că Jennie e divorțată de peste trei decenii.

Inah Canabarro Lucas (Brazilia, 116 ani): călugăriță și profesoară, și-a urmat toată viața un program strict de trezire, mese, rugăciune și odihnă.

Vincent Dransfield (SUA, 110 ani): a fumat timp de 20 de ani și a mâncat pizza, hamburgeri și paste, dar credea cu tărie că laptele cu pudră Ovaltine, băut zilnic, i-a adus longevitatea.

Studiile arată că genele, alimentația și obiceiurile zilnice contribuie la atingerea unei vârste înaintate, însă echilibrul este diferit pentru fiecare individ. Povestea Mariei Branyas Morera rămâne un exemplu de rezistență fizică și psihică, dar și de disciplină zilnică, confirmând că secretul longevității nu e singular, ci personalizat pentru fiecare om.