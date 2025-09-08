Daisy s-a născut în anul 1919 și a strâns de-a lungul vieții o familie numeroasă, cu nu mai puțin de 25 de nepoți. Britanica a recunoscut că nu și-a imaginat vreodată că va atinge o vârstă atât de înaintată. Ea a avut o viață dificilă, dar plină de momente marcante.

La 14 ani a fost nevoită să renunțe la școală, începând apoi să lucreze într-o fabrică de săpun. După o perioadă scurtă, a continuat să muncească într-o cofetărie și mai târziu în diverse cafenele. La doar 19 ani și-a cunoscut viitorul soț, Ray, cu care a construit o familie frumoasă.

Familia, sprijin și bucurie de-a lungul anilor

Daisy și Ray au avut împreună trei copii. Cei doi au trăit o viață fericită, plină de momente memorabile, deși Ray nu mai este în viață. În ciuda greutăților, britanica a menținut un stil de viață activ, lucru pe care l-a considerat întotdeauna esențial pentru starea sa de bine.

Care este secretul tinereții? O moleculă, recent descoperită, ar putea contribui la încetinirea îmbătrânirii. Ce susțin cercetătorii!

În 2022, Daisy s-a mutat într-o casă de bătrâni. Acolo a continuat să rămână activă, participând la clase săptămânale de yoga și dans, activități care îi aduc multă energie și vitalitate.

Secretul longevității explicat de Daisy Taylor

Întrebată care este secretul pentru a ajunge la o asemenea vârstă, Daisy a spus că doar două lucruri au contat cu adevărat: activitatea fizică și distracția. Ea a povestit că menținerea unei atitudini pozitive a ajutat-o să treacă peste obstacole.

„Am simțit mereu că mișcarea și veselia mă țin tânără”, a mărturisit ea. Daisy a subliniat că yoga a ajutat-o să-și mențină concentrarea și claritatea minții, chiar și la vârste înaintate.

Un exemplu pentru familie și prieteni

La cei 105 ani, britanica își încurajează mereu rudele și prietenii să aibă un stil de viață activ. Ea consideră că mișcarea constantă și o atitudine veselă sunt cheia pentru o viață lungă.

Acum, la această vârstă impresionantă, Daisy spune că se simte la fel de bine ca întotdeauna. Familia ei extinsă îi este alături, iar povestea sa rămâne un exemplu despre cum două obiceiuri simple pot schimba destinul unei vieți.

Secretul longevității mintale. Ce a exclus din alimentație un profesor de la Harvard ca să-și întinerească creierul cu 10 ani