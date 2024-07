Sfântul Mucenic Calinic s-a nascut in Cilicia. In anul 290, prezent in cetatea Ancira din Galatia, a fost arestat de pagani si dus inaintea dregatorului Sacerdon.

Cand i s-a spus ca va fi spus la chinuri daca nu va lepada credinta in Hristos, Sfantul Mucenic Calinic a zis: "Mie dorit imi este a suferi pentru Domnul meu, precum ii este painea celui flamand." I s-au pus in picioare incaltari de fier, ce aveau cuie pe interior, si asa a fost fugarit in cetatea Gangra.

Dar sfantul umbla ca si cum nu simtea durerea din ranirea picioarelor si canta psalmul lui David: "Asteptand, am asteptat pe Domnul, si a cautat la mine si a auzit rugaciunea mea. Si m-a scos din groapa patimilor si din tina noroiului, si a pus pe piatra picioarele mele si a indreptat pasii mei". Pe drumul spre executie i s-a facut sete. Prin rugaciune, Dumnezeu i-a daruit apa dintr-o stanca, iar izvorul acela n-a incetat de atunci a darui apa, spre pomenirea minunii lui Dumnezeu, care s-a facut cu rugaciunile mucenicului.

A fost aruncat in foc, loc in care si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu. Cei ce l-au persecutat, au gasit trupul Sfantului Mucenic Calinic neatins de flacari.

Tot astazi, sunt pomeniți:

- Sfintei Mucenite Teodota, impreuna cu fiii sai;

- Sfantului Mucenic Mamant;

- Sfantului Mucenic Vasilisc;

- Sfantului Constantin, patriarhul Constantinopolului;

- Sfantului Ioan ostasul;

- Sfintilor Mucenici Veniamin si Virie;

- Binecredinciosului imparat Teodosie cel Tanar;

- Sfantului Mucenic Eustatie din Mtskheta.

sursa: crestinortodox.ro