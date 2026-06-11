Salată de post cu linte și legume proaspete – o mâncare sănătoasă, sățioasă și plină de culoare

Dacă îți dorești o masă ușoară, dar nutritivă, această salată de post cu linte și legume proaspete este alegerea ideală. Combină ingrediente simple, bogate în vitamine și fibre, într-un preparat echilibrat care poate fi servit atât ca fel principal, cât și ca garnitură.

Lintea reprezintă ingredientul de bază al rețetei și este apreciată pentru aportul ridicat de proteine vegetale, fibre și minerale esențiale. Pentru această salată sunt recomandate sortimentele de linte verde sau maro, deoarece își păstrează textura după fierbere și oferă consistență preparatului.

Legumele adaugă prospețime și contrast. Morcovul contribuie cu o notă discret dulceagă, ardeiul roșu completează preparatul cu aroma sa delicat fructată, iar castravetele aduce un plus de prospețime. Ceapa albă, folosită în cantitate moderată, intensifică gustul fără să domine celelalte ingrediente.

Pentru un plus de savoare, salata este completată de un dressing simplu, preparat din ulei de măsline extravirgin, suc proaspăt de lămâie și muștar Dijon. Acest amestec pune în valoare aromele ingredientelor și oferă preparatului un gust echilibrat și revigorant.

Ingrediente

150 g linte verde sau maro

1 morcov

1 ardei gras roșu

1 castravete mediu

½ ceapă albă

1 legătură mică de pătrunjel verde

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 lingură suc de lămâie

½ linguriță muștar Dijon

sare și piper, după gust

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Mod de preparare

Clătește bine lintea sub jet de apă rece, apoi pune-o într-o cratiță și acoper-o cu apă. Fierbe-o la foc moderat timp de aproximativ 20-25 de minute, până când devine fragedă, dar își păstrează forma. După fierbere, scurge apa și clătește boabele cu apă rece pentru a opri procesul de gătire. Lasă lintea să se răcească complet.

În timp ce lintea se răcește, pregătește legumele. Curăță morcovul și taie-l cubulețe mici. Procedează la fel cu ardeiul și castravetele. Toacă fin ceapa și pătrunjelul.

Separat, prepară dressingul amestecând într-un bol uleiul de măsline, sucul de lămâie, muștarul Dijon, sarea și piperul. Omogenizează bine ingredientele până obții un sos fin.

Pune într-un vas încăpător lintea răcită, legumele și pătrunjelul. Adaugă dressingul și amestecă ușor pentru a distribui uniform aromele, fără a zdrobi ingredientele.

Pentru un plus de textură, poți presăra deasupra semințe de floarea-soarelui, dovleac sau susan ușor rumenite.

Cum se servește

Pentru ca aromele să se combine armonios, lasă salata să stea aproximativ 10-15 minute înainte de servire. Poate fi consumată ca fel principal în zilele de post, alături de pâine integrală sau lipii calde, dar și ca garnitură pentru diverse preparate vegetale.

Proaspătă, hrănitoare și ușor de pregătit, această salată cu linte este o soluție excelentă pentru un prânz sănătos sau o cină ușoară.