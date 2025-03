Iată numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 23 martie 2025:

Loto 6 din 49: 37, 46, 24, 18, 12, 27

Joker: 13, 5, 43, 41, 18 +1

Loto 5 din 40: 22, 11, 3, 1, 39, 13

Noroc: 9 4 5 1 6 2 7

Noroc Plus: 4 0 4 1 9 2

Super Noroc: 4 0 3 5 1 4

Joi, 27 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 29,49 milioane de lei (peste 6,39 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 13,28 milioane de lei (peste 2,67 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,15 milioane de lei (peste 2,84 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 107.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 326.300 de lei (peste 65.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 214.300 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 21.300 de lei.