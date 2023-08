Iata cum sa procedezi.

1. Iti cureti aura utilizand uneltele preferate. In timp ce iti cureti mediul inconjurator, asigura-te ca ai o usa sau un geam deschis. Recita aceasta mantra: Corpul meu este un templu. Inima mea este plina de pace, mintea mea este limpede si deschisa. Sunt pregatit sa ma eliberez. Ma eliberez de tot ce e greu. Ma eliberez de tot ce imi impovareaza sufletul. Le las sa plece. Sunt restaurat pe de-a-ntregul. Energia mea curge. Sunt puternic. Am forta ca de-aici inainte sa tin lumina mea in fata lumii. Multumesc, multumesc, multumesc!, potrivit Sfatul Părinților.

2. Dupa curatarea spatiului si a aurei, practica meditatia ta preferata.

3. Ia o foaie de hartie si creioanele colorate. Gandeste-te la trei lucruri pe care ai vrea sa le manifesti sau sa le creezi in viata ta.

4. Pe prima foaie de hartie deseneaza un simbol pentru ceea ce doresti. Pe masura ce il creezi, infuzeaza-l cu vibratia intentiei tale. Permite-i creativitatii sa te ghideze. Aceste simboluri pot fi pe cat de unice iti doresti.

5. Repeta simbolul pe celelalte doua foi de hartie, astfel incat vei vea acum trei simboluri. Acestea sunt sigiliile tale.

6. Odata ce sigiliile sunt complete, tine-le pe toate trei langa inima, impreuna cu cristalul ales si rosteste urmatoarea mantra: Sub Luna noua din iulie, desenez aceste intentii din viata mea. Cer ghidare in manifestarea lor. Cer ajutorul pentru urmatorii pasi. Inteleg ca voi fi in graficul perfect pentru binele meu suprem. Trimit gratitudine si dragoste in Univers. Multumesc!

7. Pune sigiliile undeva unde sa le vezi sau intr-un loc sigur pana se manifesta!

Citește detalii pe Sfatul Părinților.