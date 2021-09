In cazul in care te intrebi ce mana sa folosesti pentru a interpreta liniile din palma, cei care practica arta chiromantiei te sfatuiesc sa alegi mana dominanta, activa. De exemplu, daca esti dreptace, mana dreapta este cea activa, implicit cea care se va folosi pentru citirea viitorului. Trebuie sa mai stii ca liniile din palma sunt impartite in mai multe categorii, in functie de marimea si importanta lor. Astfel, avem linii minore, secundare si principale (cele mai importante si cel mai des utilizate in chiromantie).

Linia inimii

Asa cum probabil ti-ai dat seama, linia inimii este strans legata de starea emotionala, fiind un indicator excelent in cazul in care vrei sa afli ce-ti rezerva viitorul pe plan sentimental.

O linie lunga si pronuntata, care incepe de sub degetul aratator, este intalnita deseori in randul persoanelor rationale, care nu obisnuiesc sa ia decizii fara sa se gandeasca bine la consecinte. Din acest motiv, persoanele cu o astfel de linie a inimii vor avea parte de stabilitate in viata amoroasa.

Linia inimii care se termina sub degetul mijlociu sugereaza nevoia de libertate pe plan sentimental, prin urmare iti va fi destul de greu sa iti deschizi sufletul in fata persoanelor de sex opus.