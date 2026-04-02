Predicțiile Babei Vanga pentru Paștele din 2026. Secretele au fost dezvăluite după 30 de ani

O presupusă profeție atribuită clarvăzătoarei Baba Vanga a reapărut în atenția publică după mai bine de trei decenii, stârnind controverse și curiozitate. Potrivit unor relatări recente, viziunea ar face referire directă la Paștele din anul 2026, considerat un moment de cotitură pentru întreaga omenire.

Informațiile ar proveni dintr-un set de notițe ținute ascunse timp de 30 de ani, despre care se spune că ar fi fost dictate în anii ’90 unei rude apropiate. Documentul ar fi fost făcut public abia în 2026, respectând o presupusă dorință a celebrei prezicătoare.

Un mesaj despre „sfârșitul lumii vechi”

Conform acestor relatări, Baba Vanga ar fi descris Paștele din 2026 drept un punct de transformare globală, nu ca o apocalipsă în sens clasic, ci ca o schimbare profundă a modului în care oamenii trăiesc și percep realitatea.

Advertising

Advertising

Profeția vorbește despre o săptămână marcată de evenimente neobișnuite, fiecare zi simbolizând o etapă diferită: de la incertitudine și disfuncționalități tehnologice, până la tensiuni sociale și o stare generală de panică. În final, este descris un moment de liniște totală, urmat de o „trecere” simbolică spre o nouă etapă a existenței.

De-a lungul timpului, predicțiile atribuite Babei Vanga au fost intens dezbătute, unele fiind considerate coincidențe, altele simple interpretări forțate. Nici în acest caz nu există dovezi clare care să confirme autenticitatea documentului sau veridicitatea afirmațiilor.

Specialiștii atrag atenția că astfel de profeții trebuie privite cu prudență, mai ales în contextul în care multe dintre ele sunt reinterpretate sau exagerate în mediul online pentru a genera interes.

De ce fascinează astfel de profeții

Interesul pentru predicții legate de viitor rămâne ridicat, mai ales în perioade de incertitudine globală. Ideea unei schimbări majore, concentrată într-un moment simbolic precum Paștele, amplifică impactul emoțional al acestor relatări.

Indiferent de autenticitate, povestea acestei profeții continuă să atragă atenția publicului, alimentând discuții despre viitor, credință și transformare.

„Săptămâna Patimilor din 2026. Șapte zile înainte de Paște și fiecare zi — o încercare.”, dicta Baba Vanga.

„Luni - ziua îndoielii. Oamenii vor simți că ceva nu este în regulă. Aerul se va schimba, cerul se va schimba. Și mulți vor decide că este doar imaginația lor. Se vor înșela. Marți - ziua în care mașinile vor tăcea. Tehnica va începe să dea rateuri. Telefoane, televizoare, computere. Tot ce unește oamenii la distanță se va întrerupe. Nu peste tot și nu complet, dar suficient cât să devină o teamă comună. Miercuri - va fi ziua amestecului. Oamenii nu se vor mai înțelege între ei. Nu pentru că vor vorbi limbi diferite. Cuvintele își vor pierde sensul. Soțul nu-și va înțelege soția, mama nu-și va înțelege copilul. Prietenii vor deveni străini.”, ar fi spus Baba Vanga.

„Joi - ziua fricii. Ceea ce s-a adunat în primele trei zile va izbucni. Panică, fugă, magazine goale, străzi pline de oameni care nici ei nu știu unde se duc și de ce. Cei slabi în duh se vor frânge în ziua aceea. Vineri - ziua întunericului. Nu întuneric fizic, deși și asta este posibil, ci întuneric spiritual. Fiecare om va rămâne singur cu păcatele lui. Sâmbătă - ziua tăcerii. O asemenea tăcere nu a mai fost de la facerea lumii. Pământul va sta nemișcat, vântul va înceta, păsările vor amuți și oamenii se vor teme să respire​. Va fi cea mai lungă zi din istorie. Douăzeci și patru de ore care vor părea o veșnicie”, ar mai fi spus ea.

Mai apoi, Baba Vanga a spus că la răsăritul Paștelui se vor deschide porțile dinre lumea veche și cea nouă.

„Fiecare om de pe Pământ va trece prin aceste porți, dar nu fiecare va trece la fel. Unii vor trece spre lumină, alții spre întuneric. Depinde cu ce se apropie de porți - cu iubire sau cu frică, cu inimă curată sau cu povara păcatelor. Este sfârșitul lumii vechi, al vechii ordini, al vechilor reguli. Lumea nu se va sfârși. Se va schimba. Pentru cei nepregătiți, va fi sfârșitul. Sfârșitul lor. Vor rămâne în trecut, în timp ce omenirea va păși în viitor. Nu este sfârșitul, ci schimbarea. Nu este sfârșitul lumii, ci sfârșitul modului în care o cunoaștem.” , ar mai fi spus Baba Vanga.