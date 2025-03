Hayley Rubery, o femeie de 34 de ani, a descoperit o ofertă incredibilă pe site-ul British Airways, care oferea un bilet de avion către Atena la doar 1£. De acolo, putea călători mai departe către Angistri, o insulă pitorească din Grecia, unde visase să ajungă.

Vacanța nu era deloc planificată

Deși vacanța nu era planificată și nu avea bani economisiți pentru un concediu, Hayley a decis să profite de această ocazie rară. După ce a rezervat zborul la ora 20:00, cu doar o seară înainte, s-a trezit la 2:00 dimineața pentru a se pregăti rapid și a ajunge la aeroport. Pe lângă faptul că trebuia să își facă bagajele într-un timp extrem de scurt, Hayley trebuia să își găsească cazare și să organizeze toate detaliile necesare pentru o vacanță de neuitat.

„Cum nu planificasem această vacanță și nu aveam economii pentru concediu, a trebuit să mă descurc cu un buget mic. Am rezervat zborul la ora 20:00 și m-am trezit a doua zi la 2:00 dimineața pentru a pleca la aeroport”, povestește Hayley.

Pentru a obține acest preț incredibil, Hayley a folosit punctele Avios acumulate din călătoriile anterioare. După ce a ajuns în Atena, pentru a menține costurile scăzute, a ales un autobuz de 5£ pentru a ajunge la portul de feribot, iar de acolo a cumpărat un bilet de feribot către Angistri, care a costat doar 13£.

În ceea ce privește cazarea, Hayley a reușit să își găsească o cameră pentru o săptămână, costând 420 de lire sterline, iar pentru alte cheltuieli, inclusiv suveniruri, a alocat aproximativ 300 de lire sterline. „Insula este destul de puțin frecventată de turiști, ceea ce a însemnat că totul era foarte ieftin. Nu am închiriat o mașină, am folosit autobuzul pentru a merge la plajă, iar costul unui bilet era doar 2-3€. Insula era atât de mică încât am mers pe jos aproape peste tot. O cafea costa doar 2€ (1,67£), iar o cină completă în jur de 10€ (8,37£)”, adaugă Hayley.

La final, vacanța sa a ajuns să coste aproximativ 800£ pentru întreaga săptămână, iar Hayley spune că fiecare bănuț a meritat din plin. „A fost magic. Insula avea doar 1.000 de locuitori și circa 4.000 de turiști în sezonul de vară, așa că părea un colț de paradis aproape necunoscut. A fost o vacanță de neuitat, cu peisaje spectaculoase și o atmosferă liniștită”, mărturisește ea.

Această vacanță spontană arată că, uneori, chiar și o călătorie de vis poate fi accesibilă, dacă știi cum să profiți de ofertele speciale și să îți organizezi bugetul cu înțelepciune.