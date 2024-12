De unde provine numele?

Numele de „Cactus de Crăciun” provine din faptul că perioada de înflorire a acestei plante coincide cu sărbătoarea Crăciunului. Florile sale, care apar la sfârșitul toamnei sau începutul iernii, sunt disponibile într-o gamă variată de culori, de la roșu și roz până la alb pur, violet sau galben. Este o plantă ideală pentru a adăuga un strop de culoare în perioada sărbătorilor de iarnă.

Genul Schlumbergera a fost denumit astfel în onoarea lui Frédéric Schlumberger, un colecționar de cactuși din Franța, care a contribuit la studierea acestora în secolul al XIX-lea. Spre deosebire de cactușii tradiționali din deșert, cactusul de Crăciun este un epifit, ceea ce înseamnă că trăiește pe ramurile copacilor din pădurile tropicale, nu în solul arid.

Cum arată florile?

Florile cactusului de Crăciun sunt deosebit de atractive datorită formei lor delicate și culorilor vii. Acestea se deschid pe vârfurile segmentelor de tulpină și pot fi roz, roșii, albe, violet sau galbene. Fiecare floare are petale care se așează unele pe altele, oferind un aspect plin de farmec. De obicei, floarea înflorește de la sfârșitul lunii noiembrie până la începutul lunii ianuarie, în funcție de condițiile de îngrijire.

Cum se îngrijește această plantă

Cactusul de Crăciun este relativ ușor de întreținut, dar are câteva cerințe speciale care trebuie respectate pentru a se asigura că înflorește an de an și rămâne sănătos pe termen lung.

- Acestă plantă preferă lumina indirectă, fiind sensibil la expunerea directă la soare, care poate arde frunzele. În timpul iernii, cactusul de Crăciun are nevoie de aproximativ patru ore de lumină difuză pe zi. Evitați locurile prea însorite, deoarece acest lucru poate face ca planta să devină palidă și să își piardă frumusețea.

- Cactusul de Crăciun preferă un sol bine drenat, dar nu este pretențios în privința tipului de pământ. Un amestec de sol lutos, nisipos, cu perlit este ideal. De asemenea, este recomandat să folosiți un amestec special pentru cactuși sau pământ universal pentru ghivece.

- Planta trebuie udată moderat, doar atunci când solul este complet uscat la atingere. În general, în timpul verii, cactusul de Crăciun necesită udare de două-trei ori pe săptămână, iar iarna o dată pe săptămână. O metodă inedită de udare este utilizarea cuburilor de gheață, care ajută la menținerea umidității constante și previne udarea excesivă. Este important ca apa să se scurgă bine din ghiveci pentru a evita acumularea de apă stagnantă care poate duce la putrezirea rădăcinilor.